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Omicron「妹妹變異株」傳染力更強　已成為丹麥主要病毒

▲Omicron的妹妹BA.2變異株已經成為丹麥主要病毒株，且該國科學家發現BA.2更具傳染力。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲Omicron的妹妹BA.2變異株已經成為丹麥主要病毒株，且該國科學家發現BA.2更具傳染力。（示意圖／翻攝自Pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-30 15:53:02

Omicron變異株在全球散播，其中以丹麥Omicron病例中超過半數為「Omicron妹妹」亞變種BA.2最具傳染性，就連台灣也出現病例，世界衛生組織（WHO）更示警現已發展出「Omicron一家四口」不同變異株，而根據丹麥國家血清研究所（SSI）初步分析指出，與BA.1相比，BA.2的傳染力更強1.5倍。

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根據丹麥國家血清研究所的數據指出，Omicron的妹妹BA.2變異株已經成為該國主要病毒株，不過如同Omicron一家，BA.2雖然傳染力更強，但並沒有更強的重症威脅，也沒有證據顯示會降低疫苗預防作用。此外，丹麥流行病學家克勞斯（Tyra Grove Krause）表示，對於未接種疫苗者，BA.2更具感染力，但施打疫苗者也有可能被感染。

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，希望在2030年前讓所有國內航班脫離化石燃料。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，Omicron的妹妹BA.2變異株已經成為該國主要病毒株。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
另外，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，該國通報至少127起BA.2病例；世衛21日公布的報告則指出，雖然BA.1仍是全球最廣為流行的病毒株，但從印度、南非、英國、丹麥的疫情趨勢來看，BA.2的病例正在增加，而在英國健康安全局（UKHSA）調查下，BA.2病例成長率都高於BA.1，且成長優勢顯有機會如丹麥一樣取代「姊姊」。。

不過東安格里亞大學（UEA）流行病學教授杭特（Paul Hunter）也指出，不必因為BA.2有著更強的傳染力恐慌，因為目前BA.2並無造成實質影響，WHO亦認為，大多數Omicron亞變種與原始版本非常相似，暫無需擔心進一步的重症化或免疫防護力，且再突變的現象並不罕見。

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