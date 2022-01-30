T1／賈西亞驅逐出場！獵鷹末節慘遭翻盤　太陽豪取5連勝

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開賽後太陽也在何喬登兩顆三分帶領下，打出12:5的攻勢，不過獵鷹在該節尾聲時以阿提諾為中心打出一波14:0的高潮，瞬間將分數反超，首節打完反倒以26:23領先。
次節林冠均、蔣喬安和賈西亞連續3顆三分球命中，讓獵鷹進一步將領先拉開到16分。不過暫停回來之後，太陽用聯防限制住太陽禁區強攻，反打了一波16:3回來，第二節比賽結束時，獵鷹以47:41取得6分優勢。
易籃再戰後，何喬登的兩顆三分球讓太陽扳平戰局，客隊下半場針對獵鷹的防守，屢次利用掩護來製造空切機會，而主場球隊則是靠賈西亞的兩顆三分球和一次「三分打」回應。雙方比數開始激烈拉鋸，賈西亞該節砍下14分，還投進壓哨「Logo Shot」，帶領獵鷹以6分領先進入到末節。
最後一節，雙方都是雙洋將加上一名第三類球員上陣，比賽肢體動作也越來越大，賈西亞被吹惡意犯規，加上前面的技術犯規，他因此遭到驅逐出場。不過接替他上場的曾品富在防守端打出好球，阿提諾的籃下補籃，讓球隊在最後1分27秒取得2分領先。
暫停回來之後，桑尼的拋投讓太陽將比分追平，之後獵鷹進攻落空，萊特接獲桑尼傳球灌籃得手，太陽反超2分領先；喬登下一波攻擊晃過對手，但投籃未中，桑尼被犯規，他兩罰俱中，將領先擴大到4分。阿提諾暫停後投進三分，桑尼再度兩罰命中，阿提諾後場出手投丟，比賽結束。
這一場賈西亞和阿提諾仍然是獵鷹進攻端表現最為突出的兩人，前者砍下21分6籃板4助攻，後者則是攻下41分21籃板，喬登則是有14分進帳。太陽方面得分點較為平均，何喬登28分，桑尼22分11籃板，萊特砍13分蘇奕晉得到12分。
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