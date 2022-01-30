新冠口服藥配發　陳其邁：及早篩檢及早治療

目前新冠肺炎包括輝瑞及默沙東的口服藥已經配送，高雄市也已經拿到藥物，可以用於治療，高雄市長陳其邁表示，不管什麼藥廠的藥物，都是屬於早期治療藥物，所以不用怕篩檢，就可以及早阻斷傳播鏈、及早治療，懷疑有呼吸道症狀就儘快就醫。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-30 16:10:10｜2022-01-30 16:18:46
感染科專家高雄民生醫院副院長林俊祐醫師呼籲市民，如果本身有足跡加上疑似症狀，都可以早期接受必要醫療診斷，經過評估，確診者若需要就可以在早期接受藥物治療，目前高雄市擁有的可分為阻斷病毒入侵及抑制病毒複製類型的藥物，其中口服型藥物可以治療並早期抑制病毒複製，減低發展成重症的機會，不論是輝瑞及默沙東藥廠的藥物都已經配發到高雄市的專責醫院，使用時間點必須在發病五天內最好。
陳其邁指出，不管什麼藥廠的藥物，都是屬於早期治療藥物，假如在病程中後期就會有不同的，治療方式除了支持性療法、單株抗體、瑞德西韋等，身體沒病毒就不會傳染，對自己家人或社區都有好處，呼籲民眾不要怕出來篩檢，懷疑有呼吸道症狀就儘快就醫，及早阻斷傳播鏈，目前經過篩檢，包括港區、旗津陽性率都非常低，高雄社區是安全的，請民眾不需過度擔心。
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