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新冠口服藥配發　陳其邁：及早篩檢及早治療

▲高雄市長陳其邁呼籲民眾及早篩檢、及早治療、及早阻斷傳播鏈。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁呼籲民眾及早篩檢、及早治療、及早阻斷傳播鏈。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-01-30 16:10:10｜2022-01-30 16:18:46

目前新冠肺炎包括輝瑞及默沙東的口服藥已經配送，高雄市也已經拿到藥物，可以用於治療，高雄市長陳其邁表示，不管什麼藥廠的藥物，都是屬於早期治療藥物，所以不用怕篩檢，就可以及早阻斷傳播鏈、及早治療，懷疑有呼吸道症狀就儘快就醫。

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▲感染科專家高雄民生醫院副院長林俊佑醫師呼籲市民，不論是輝瑞及默沙東藥廠的藥物都已經配發到高雄市的專責醫院，如果本身有足跡加上疑似症狀，都可以早期接受必要醫療診斷，早期接受藥物治療。（圖／高雄市政府提供）
▲感染科專家高雄民生醫院副院長林俊佑醫師呼籲市民，不論是輝瑞及默沙東藥廠的藥物都已經配發到高雄市的專責醫院，如果本身有足跡加上疑似症狀，都可以早期接受必要醫療診斷，早期接受藥物治療。（圖／高雄市政府提供）
感染科專家高雄民生醫院副院長林俊祐醫師呼籲市民，如果本身有足跡加上疑似症狀，都可以早期接受必要醫療診斷，經過評估，確診者若需要就可以在早期接受藥物治療，目前高雄市擁有的可分為阻斷病毒入侵及抑制病毒複製類型的藥物，其中口服型藥物可以治療並早期抑制病毒複製，減低發展成重症的機會，不論是輝瑞及默沙東藥廠的藥物都已經配發到高雄市的專責醫院，使用時間點必須在發病五天內最好。

陳其邁指出，不管什麼藥廠的藥物，都是屬於早期治療藥物，假如在病程中後期就會有不同的，治療方式除了支持性療法、單株抗體、瑞德西韋等，身體沒病毒就不會傳染，對自己家人或社區都有好處，呼籲民眾不要怕出來篩檢，懷疑有呼吸道症狀就儘快就醫，及早阻斷傳播鏈，目前經過篩檢，包括港區、旗津陽性率都非常低，高雄社區是安全的，請民眾不需過度擔心。

▲高雄市診所快篩人數高達一萬多人，目前均無發現陽性個案，社區仍相當安全。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市診所快篩人數高達一萬多人，目前均無發現陽性個案，社區仍相當安全。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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