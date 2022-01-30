韓國春節塞好塞滿！返鄉火車票賣光 全國半數人口趕路中
農曆新年假期到來，不只台灣人趕著返鄉過節，韓國民眾也早在年前做好返鄉跋涉準備，由於昨（29）日是韓國連假第一天，自28日開始韓國公路、鐵路就出現大量的返鄉人潮，儘管連假前當局以軟性勸戒民眾避免春節返鄉，但根據韓國交通部估計，春節期間韓國5千萬人口當中將有一半都在路上。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-30 16:47:15
韓國的春節連假從1月29日放到2月2日，連續假期前一天開始高速公路上就出現了自駕車朝，根據《韓聯社》報導，連假第二天傍晚會達到塞車的顛峰，各地火車站一票難求，高速公路途中的服務休息站更是人山人海擠滿人潮，韓國交通部估計春節期間將有2877萬人踏上旅程，也就是全國5千萬人口當中有半數都在趕路中。
不過疫情當前，韓國國務總理金富謙就曾發表談話，呼籲民眾在過年期間不要返鄉，避免造成病毒傳染，尤其提醒民眾在父母沒有施打加強劑疫苗的狀況下避免返鄉，同時也規定過年期間養老院等設施禁止探視，並呼籲民眾年節過後返回工作崗位之前再次篩檢。
然而金富謙年前的柔性喊話似乎無法改變民眾的決定，韓聯社指出今年火車票銷售一空，而陸運如客運、計程車等中短程搭乘人數則略有減少，首爾金浦機場則被各大航空加開的班次人潮佔滿。韓國道路公社估計今（30）日高速公路的塞車將會於下午4、5點達到巔峰，韓國單日出行車輛將達到447萬輛車次。
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