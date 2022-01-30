T1／前2次都只輸1分！英熊新洋將初登場踢館高雄海神
P. LEAGUE+年前封關戰，高雄全家海神今(30)日主場迎戰台灣啤酒英熊，一哥胡瓏貿和助攻王布銳克曼領軍，英熊方面本土一哥蔣淯安領銜先發外，新洋將蓋樂威（Ramon Galloway）也將首度亮相。
記者鍾東穎/高雄報導
2022-01-30 17:33:12｜2022-01-30 17:38:56
海神目前以9勝2負暫居榜首，英熊則以6勝4負排在第3，前2次對戰，海神都只贏1分，顯示兩隊實力相當接近。
英熊開季時不打算找亞洲外援，但洋將籃波有傷未能上陣，只能倚靠雙洋將士東和米丘，也導致本土主控蔣淯安負擔加重，英熊本周決定拉上SBL台啤的小洋將蓋樂威，填補後場人手不足的空缺。
現年30歲、188公分蓋樂威進攻火力兇猛，是幫助台啤在SBL登頂的一大功臣，私下也是團隊開心果，住在台啤球隊宿舍常與T1球員談笑風生，因此球團不擔心個性磨合問題。
今日兩隊先發5人名單，英熊派出蔣淯安、李啟瑋、周伯勳、士東、蓋樂威。海神則是胡瓏貿、余純安、布銳克曼、亞歷山大、庫薩斯。
T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。