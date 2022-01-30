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新春慶建黨百年　習近平致詞喊「反獨促統」不斷加強力道

▲中國國家主席習近平赴春節團拜會發表致詞，提及兩岸關係時只提到10個字「反『獨』促統鬥爭不斷加強」。資料照（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平赴春節團拜會發表致詞，提及兩岸關係時只提到10個字「反『獨』促統鬥爭不斷加強」。資料照（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-30 17:33:22｜2022-01-30 17:36:54

農曆新年將至，中共中央、國務院今（30）日舉行春節團拜會，由中共總書記、中國國家主席習近平領銜發表致詞，率領李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等人前往北京市人民大會堂出席團拜會，談話中習近平盤點中國共產黨建黨百年成就，提及兩岸關係時習近平則稱「反『獨』促統鬥爭不斷加強」，至於遭多國外交杯葛的北京冬奧會，習近平則表示「中國人民準備好了」。

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根據中媒《人民日報》、《澎湃新聞》報導，中共中央、國務院今天在位於北京的人民大會堂舉行2022年春節團拜會，習近平首先向中國、香港、澳門、台灣與海外等「同胞」拜年，並代表黨中央、國務院發表談話，致詞中習近平回首農曆辛丑牛年，讚揚中國人民發揮「孺子牛、拓荒牛、老黃牛」精神，再提及鞏固習近平歷史地位的六中全會與第三個歷史決議，表示中國已打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。

▲相較於鄧小平不敢在第2份決議中自我標榜，中共總書記習近平儼然以「總結者」自居，在第3份決議中歸納中共建黨百年的「重大成就」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲相較於鄧小平不敢在第2份決議中自我標榜，中共總書記習近平儼然以「總結者」自居，在第3份決議中歸納中共建黨百年的「重大成就」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
此外，內政方面習近平提到這一年來中國經濟發展、疫情防控保持世界領先地位，對於國家戰略科技已有建樹、碳達峰碳中和工作則開始全面部署，軍政成就上則誇耀「國防和軍隊建設有力拓展，香港實現由亂轉治，反『獨』促統鬥爭不斷加強，中國特色大國外交繼續推進」，並承諾黨團將帶領中國民眾向第二個百年奮鬥目標踏上「趕考之路」。

而對於即將到來的虎年，習近平宣告將在下半年召開中共第二十次全國代表大會，總結過去五年的工作，將統籌推進「五位一體」、「四個全面」的戰略佈局，同時以中國傳統文化中，虎為百獸之王的無畏精神為象徵，宣告將「繼續書寫中國特色社會主義偉大事業的歷史新篇章」。

至於即將開幕卻面臨疫情爆發、外交抵制的冬奧，習近平則在致詞最後表示「北京冬奧會、冬殘奧會即將開幕，中國人民已經做好準備，將為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會」，並對中外運動員表達祝福。

▲2022北京冬季奧運將於2月4日登場，德國單板滑雪協會會長對北京冬奧能否公平舉行提出質疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022北京冬季奧運將於2月4日登場，習近平表示「中國人民已經做好準備」，將為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會。（圖／美聯社／達志影像）

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