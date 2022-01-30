帶著刮刮樂去廟裡祈福 這家彩券行1月刮出3個百萬大獎
台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，尤其大面額刮刮樂像是「2000萬超級紅包」更是一發行，就批售一空，而各家彩券行也把握年節銷售旺季，有彩券行甚至到平時就會去附近的大廟南瑤宮拜拜，最近年關將近更到南瑤宮添香油錢，還將刮刮樂帶去拜拜祈福，祈求店內業績長紅開頭獎，光1月份就刮出3個100萬元大獎。
記者顏真真/台北報導
2022-01-30 17:54:59
位在彰化市的「全國彩券行」尤先生表示，平時就會去附近的大廟南瑤宮拜拜，最近年關將近到南瑤宮添香油錢，將刮刮樂帶去拜拜祈福，祈求店內業績長紅開頭獎。結果，隔天有位年輕女客人幸運刮中「1,200萬大吉利」刮刮樂貳獎100萬，整間店喜氣洋洋。
不僅如此，隔周一對夫妻經過看到店內熱鬧就走進來，知道店裡有刮出大獎，連續幾天都上門光顧，第5天果真刮出「2000萬超級紅包」三獎100萬元。
3天後財神爺更三度降臨，這次的百萬幸運得主是位約30歲的年輕女性，想在過年期間應景買「2000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到真的刮出三獎100萬。尤先生笑說，有拜有保庇，南瑤宮拜拜願力還持續發揮中。