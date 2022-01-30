T1／賈西亞被驅逐獵鷹慘遭逆轉　吳志偉：吹罰有討論空間

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「很可惜，第四節賈西亞被趕出去，(那個吹判)有討論的空間，裁判那次的吹罰對我們傷害很大。」不過吳志偉也點出，這一場本土球員有復甦的跡象，這是自己樂於看到的一點，「希望這個磨合期能快點過去，給他們多一點的時間，球隊會越來越好。」
此役狂砍41分20籃板的阿提諾也同意賈西亞被驅逐，是本場比賽的轉折點，「這對我們傷害非常大，但也能看到球隊大家的努力和拚勁，希望過年後一切會更好。」
台鋼獵鷹上半季場均只能投進9.1顆三分球，為聯盟最差的表現，而且球隊命中數前5名的球員，除了三外援之外，就是林冠均和蔡耀勛這兩名出賽場次不多的球員，足以顯示本土球員進攻端的乏力。
吳志偉表示，蔡耀勛目前是小腿部分有嚴重的拉傷，因此在首戰之後就缺席，至今還沒能回歸。「他是我們蠻重要的一個點，這個禮拜跟我講還沒完全恢復，還需要1、2個禮拜左右。」
獵鷹上半季有一些傷兵問題，林冠均近期才回歸，蔡耀勛和張家榮目前也傷缺，這些球員能貢獻給球隊需要的外線火力。若下半季他們能保持健康，那或許有機會呈現不一樣的比賽風貌。
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