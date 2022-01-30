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T1／賈西亞被驅逐獵鷹慘遭逆轉　吳志偉：吹罰有討論空間

▲台南台鋼獵鷹教頭吳志偉。（圖／T1聯盟提供）
▲台南台鋼獵鷹教頭吳志偉。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/台南報導

2022-01-30 19:00:46

臺南台鋼獵鷹今(30)日在主場以95:98惜敗給臺中葳格太陽，賽後主帥吳志偉在受訪時直言，賈西亞在末節被驅逐出場，對球隊的傷害很大，該判決有值得討論的空間。

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賈西亞這一場在第二節4分05秒時被吹了技術犯規，末節又因為惡意犯規，而被驅逐出場。獵鷹雖然在那之後攻防並沒有因此而崩盤，但卻陷入洋將人數上的劣勢，被對手頻頻打點，最終未能守住優勢，飲恨輸球。

「很可惜，第四節賈西亞被趕出去，(那個吹判)有討論的空間，裁判那次的吹罰對我們傷害很大。」不過吳志偉也點出，這一場本土球員有復甦的跡象，這是自己樂於看到的一點，「希望這個磨合期能快點過去，給他們多一點的時間，球隊會越來越好。」

此役狂砍41分20籃板的阿提諾也同意賈西亞被驅逐，是本場比賽的轉折點，「這對我們傷害非常大，但也能看到球隊大家的努力和拚勁，希望過年後一切會更好。」

台鋼獵鷹上半季場均只能投進9.1顆三分球，為聯盟最差的表現，而且球隊命中數前5名的球員，除了三外援之外，就是林冠均和蔡耀勛這兩名出賽場次不多的球員，足以顯示本土球員進攻端的乏力。

吳志偉表示，蔡耀勛目前是小腿部分有嚴重的拉傷，因此在首戰之後就缺席，至今還沒能回歸。「他是我們蠻重要的一個點，這個禮拜跟我講還沒完全恢復，還需要1、2個禮拜左右。」

獵鷹上半季有一些傷兵問題，林冠均近期才回歸，蔡耀勛和張家榮目前也傷缺，這些球員能貢獻給球隊需要的外線火力。若下半季他們能保持健康，那或許有機會呈現不一樣的比賽風貌。

T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。

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