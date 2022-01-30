回憶殺！《素還真》片尾藏彩蛋 放送霹靂8大經典畫面
電影《素還真》上映後，無論是戲迷或一般觀眾看完電影都驚豔不已、好評口碑不斷，也有不少名人進戲院力挺支持，而片中素還真與師父的師徒情令人動容，更是讓不少觀眾淚崩：「太揪心了！」不僅如此，電影片尾放上8張獻給戲迷的精美彩繪圖，是歷年來素還真在霹靂布袋戲正劇中的經典戰役畫面，讓粉絲們感動直呼：「洋蔥吃到飽！」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-30 19:05:57｜2022-01-30 19:10:45
讓戲迷期待許久，春節最重量級的玄奇武俠電影《素還真》自本週五上映後，好評口碑不斷，甚至已有戲迷4刷力挺，許多名人粉絲也都進戲院支持，作家九把刀就力讚：「必須賣座！」並透露從未看過布袋戲的老婆周亭羽都給予90分好評。演員蔡嘉茵也驚呼：「沒想到格局那麼大！」而鐵粉黃鐙輝則狂讚：「素還真帥到爆！」並與小馬（倪子鈞）自掏腰包再包場2刷支持。不僅如此，知名Youtuber柏慎也開心表示：「從小看到大的主角終於有自己的起源故事，心情非常激動！」走路痛大推：「有夠好看，神作！」插畫家囂搞更是驚艷直呼：「跟記憶中的布袋戲不一樣，真的被嚇到，太厲害了！」
僅精采劇情感動人心，電影片尾還特別放上8張筆墨橫姿的風格彩繪圖，張張都是歷年來素還真在霹靂布袋戲中的經典畫面，不僅象徵著蛻變成英雄的素還真，之後會經歷到許多驚心動魄的戰役；這8張圖也是獻給戲迷們的禮物，感謝戲迷陪伴霹靂及素還真度過30幾年的歲月。知名 Coser「Fresa黑莓與Max殺氣」看完後就在社群大力推薦：「片尾的回憶殺絕對會讓大家洋蔥吃到飽！」戲迷們更是紛紛直呼：「這些彩蛋就是我的青春！」「直接噴淚啦！」就連總監製黃亮勛都不禁坦言：「我自己看到也起雞皮疙瘩，十幾二十年的回憶都湧上心頭！」