COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新春長假同心防疫！高市勞工局稽查移工宿舍

▲高雄市政府勞工局長周登春率隊到前鎮區大型移工宿舍稽查。(圖／翻攝畫面)
▲高雄市政府勞工局長周登春率隊到前鎮區大型移工宿舍稽查。(圖／翻攝畫面)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-30 21:15:48

高雄市政府勞工局局長周登春於今(30)日率隊到前鎮區大型移工宿舍稽查，以確保新春期間移工宿舍防疫不鬆懈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市政府勞工局長局周登春到移工宿舍瞭解防疫情形。(圖／記者黃守作攝，2022.01.30)
▲高雄市政府勞工局長局周登春到移工宿舍瞭解防疫情形。(圖／翻攝畫面)
高雄市政府勞工局局長周登春到前鎮區大型移工宿舍稽查，主要針對宿舍住宿空間、公司分艙、動線分流規劃、移工TOCC掌控、確診足跡重疊者快篩等項目，進行預防稽查。

周登春表示，春節連續假期是防疫的關鍵階段，雇主應依據勞動部移工、雇主及仲介春節期間COVID-19加強防疫指引，加強移工朋友休假外出、住宿及工作等防疫措施，維持並確保宿舍環境與人員衛生健康，期盼大家同心防疫平安過好年。

周登春指出，春節連續假期許多移工跨縣市頻繁交流，雇主應掌握移工放假外出足跡，倘發現與確診者足跡重疊，應安排移工進行快篩及自我健康監測14日。

周登春呼籲雇主，採取適當獎勵措施鼓勵移工減少外出，並主動協助移工購買食物、口罩與其他日用品，而移工如仍有外出需求，應督促其依規定佩戴口罩、勤洗手、落實實聯制及保持社交距離，返回宿舍時應落實TOCC，做好個人防疫措施，才能開心外出安全回家。

勞工局自高雄港疫情蔓延以來，除加強宣導移工宿舍防疫措施外，為協助移工掌握第一手防疫資訊，更要求雇主及仲介協助移工全面加入勞動部「[email protected]移點通」，藉由主動式母語防疫資訊推播，突破移工語言隔閡，隨時提供最新防疫資訊。

勞工局也提醒，受委任管理宿舍之仲介公司，春節期間不論任何時段均應有宿舍管理人員，倘移工出現確診個案，應配合衛生單位隔離措施及協助疫調，依規定將同住移工後送集中檢疫所隔離，並呼籲雇主及仲介與政府齊心合作，一起阻斷病毒傳播鏈，才能早日擺脫疫情陰霾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀