化身總鋪師　侯友宜上拿手好菜「五股夏綠地」

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歷經這段疫情，大家都體認到平安祥虎（平安上好），家人朋友在身邊，平安健康，就是最大福氣；因此，今年賀歲片以溫馨家庭場景為主，由市府29局處首長分工合作，佈置、買菜，或是幫忙洗菜、切菜，最後由侯主廚把小甘藍和蘆筍下鍋清炒，擺盤搭配食用花，看起來就有如改造後的五股夏綠地一樣美麗。
「上菜囉！五股夏綠地！」侯友宜表示，一家人團圓過年，從掃除、佈置應景家飾、採買食材、烹煮年菜直到美食上桌，最後圍爐品嚐佳餚成果，每個環節都仰賴分工合作的精神；就職三年來市府團隊跨局處合作、上下一條心，包括將五股垃圾山翻轉成為五股夏綠地，及積極整頓泰山塭仔圳等成績。
新北市政府新聞局長張愛晶說，一大桌好菜，呈現新北市府這三年多來的努力成果，全體夥伴團結合作為市民打拚，希望這支影片，以活潑又不失溫馨的呈現方式，在新年期間，帶給市民朋友溫暖與正向力量，一起前進新北，前進幸福城市。
影片中藏著彩蛋，開頭先出現神秘女「聲」，一直到片尾，才公布廬山真面目－藝人米可白；米可白認為，新北是座幸福城市，金虎年前夕，特別幫毛小孩妝點上喜氣的大紅圍巾，再忙也要前進新北來作客拜年，感受新北市帶給大家的幸福溫暖氛圍，為影片增添不少亮點。