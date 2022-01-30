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T1／蓋樂威首秀轟39分　英熊賞榜首海神2連敗

▲台啤英熊蓋樂威手秀轟下39分。（圖／T1提供）
▲台啤英熊蓋樂威手秀轟下39分。（圖／T1提供）

記者鍾東穎/高雄報導

2022-01-30 20:06:38｜2022-01-30 20:15:17

P. LEAGUE+年前封關戰，榜首高雄全家海神今(30)日主場迎戰台灣啤酒英熊，儘管新秀蘇文儒打出代表作攻下19分5籃板，但英熊新洋將首秀狂轟38分，讓海神以94:100吞下2連敗，英熊則攀上第2。

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此前兩隊交戰，海神都以1分之差擊敗英熊，為了討回顏面英熊今天首度登錄新洋將蓋樂威(Ramon Galloway)，他也沒有漏氣首節就拿下7分和士東的9分聯手拉開領先，海神則在首節尾聲出現調度失誤，3洋將同時在場被吹犯規，平白送給英熊罰球機會。

首節打完海神以27:35落後，但新秀蘇文儒在第二節首度登場就有驚豔表現，8投5中拿下12分帶起反攻火焰，洋將霍爾也用灌籃回應隊友，海神逆轉最多16分落後，在上半場結束前，追到54:55分。

易籃再戰，蘇文儒和布銳克曼聯手，海神在第三節攻下27:17拉開9分領先，不過英熊也不是省油的燈，士東連投帶切追上差距，蓋樂威更猛第四節19分，尤其最後1分鐘三分球鎖定勝利，海神霍爾發生要命失誤葬送比賽。

T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。

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