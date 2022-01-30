基努李維向17歲少女推薦《駭客任務》 被對方一句話問倒
科幻經典《駭客任務》（The Matrix）三部曲，時隔18年推出令影迷期待已久的第四部電影《駭客任務：復活》（The Matrix Resurrections）依舊充滿令人嘆為觀止的動作場面和驚奇的世界觀，不僅有許多前作的彩蛋能滿足老影迷，也是從未看過三部曲的觀眾能享受的科幻動作片。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-30 22:00:00
基努李維日前在接受The Verge專訪時提及，他試著跟一位朋友的17歲女兒聊這部電影，卻被對方一句話問倒，Z世代的價值觀讓他大為震驚，基努李維說：「我把電影推薦給一位導演的女兒，我介紹『男主角住在虛擬世界，卻發現還有一個真實世界，讓他開始質疑事情的真偽，他真的很想知道什麼是真實的。』沒想到她回答『又有誰在乎什麼是真的呢？』我當場愣住追問『那妳不在乎？』她一副無所謂地說不，我只能說這實在太驚人了！」
1999年推出的《駭客任務》以前衛的視覺特效、美術設計、武打動作和拍攝手法，在當時網路才正普及的年代顛覆了觀眾的想像，而在《駭客任務：復活》推出的2021年，虛擬實境及元宇宙已成為未來發展趨勢，更是現今最熱門的話題之一，連基努李維都讚嘆道：「這是多年以來，我第一次意識到現實世界的腳步快追上我們的科幻電影了。我認為《駭客任務》系列電影就像是有動作有娛樂的警世預言，展示了科技發展下人與機器可能的互動模式，而我樂見其成。電影提供我們檢視生活、質疑體制的管道，以及可以怎樣過生活的靈感，而其中這部片想表達的是，愛就是關鍵。」