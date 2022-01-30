特使團返台！6天29713公里　賴清德：世界看台灣無分藍綠

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賴清德指出，卡蕬楚的演說中，點出宏都拉斯所亟欲改善的種種問題，抑或在慶典現場和來自各國代表交流中所討論的議題。他深刻感受台灣是幸福的國，台灣也曾遭遇過，但在國人共同努力下，已經一一渡過。
賴清德表示，台灣在變局中站穩腳步，讓世界看見台灣的民主與自由、勇敢與堅韌、美麗與善良。他帶著「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」的信念，讓世界知道台灣有能力付出，更願意貢獻力量。
賴清德表示，台灣能有廣受世界讚譽的今天，是因為有不分世代、族群共同努力的結果，感謝勞工兄弟辛苦打拚、農民朋友勤奮耕耘，士人商家協力奮鬥，醫療人員站在第一線，國軍保家衛土，以及榮民早期的開山鑿路。
賴清德說，各行各業都在自己的崗位上，競競業業、踏實努力，不分先來後到，都在打造台灣成為大家共同的家，為了這個家，大家一定要團結努力，繼續前進。
「台灣的未來也將慢慢要傳承到年輕朋友的手上」，賴清德指出，年輕朋友們渴望求知、渴望求變，渴望讓台灣跟世界接軌；更美好的台灣和世界，需要更多年輕人的參與。
賴清德還說，感謝特使團成員與所有工作夥伴，還有各駐館處的同仁們，為了國家奔波付出，感謝在第一線為台灣外交拚搏。也感謝因疫情仍堅守防疫崗位的第一線人員，因他們犧牲奉獻，台灣才能有相對平安的年節。
賴清德指出，假期已經開始，相信大家都很期待春節，但請大家出外時注意安全，並做好個人防護措施，落實防疫措施。他做完PCR就要回台南隔離，出關後才能再見，也祝大家新年快樂。