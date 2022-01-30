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街友替狗狗辦「路邊生日趴」！唱歌分享蛋糕感動63萬網友

▲哥倫比亞一名街友日前被人目睹在路邊替狗狗們慶生，感動許多網友！（圖／IG帳號roteloperiodismo）
▲哥倫比亞一名街友日前被人目睹在路邊替狗狗們慶生，感動許多網友！（圖／IG帳號roteloperiodismo）

編輯中心/綜合報導

2022-01-30 22:58:54

狗狗就是我重要的家人！國外一名網友日前在路邊目睹一段感人的畫面，一名街友帶著兩隻狗狗坐在路邊的階梯上，沒多久他開始幫愛犬們「過生日」，還貼心準備蛋糕與生日帽，影片一分享立刻吸引許多網友熱烈討論！

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▲網友日前在階梯前看到一名街友準備替狗狗們辦「生日趴」！（圖／IG帳號roteloperiodismo）
▲網友日前在階梯前看到一名街友準備替狗狗們辦「生日趴」！（圖／IG帳號roteloperiodismo）
這段影片是來自一名IG帳號roteloperiodismo網友所分享的，拍攝地點位在哥倫比亞亞桑坦德省的布卡拉曼加，這名網友當時看見一名街友在階梯前與兩隻狗狗一起慶生，他不僅準備了小蛋糕、蠟燭以及慶生小帽子，開心地對牠們唱生日快樂歌後，就這麼在路邊與狗狗們一起分享生日蛋糕！

▲他從袋子裡拿出一盒蛋糕。（圖／IG帳號roteloperiodismo）
▲他從袋子裡拿出一盒蛋糕。（圖／IG帳號roteloperiodismo）
▲除了蛋糕、生日帽，他還對愛犬們唱生日快樂歌！（圖／IG帳號roteloperiodismo）
▲除了蛋糕、生日帽，他還對愛犬們唱生日快樂歌！（圖／IG帳號roteloperiodismo）
這名拍攝者感到相當好奇，便上前與街友聊天，得知他叫做Choco，一旁棕色的狗狗叫做「Nena」已經陪伴自己10年，生日在11月，而階梯上的黑色狗狗「Shaggy」則是在拍攝當天過4歲生日，因此Choco便替牠們一起慶生！Choco也表示自己是因為家庭暴力逃出來後就在街頭生活，相繼遇到這兩隻狗狗後就一路陪伴彼此，是家人也是重要夥伴，即使他生活困難，還是要想盡辦法替愛犬們過生日。

▲原來這名街友叫做Choco，自從逃離家庭暴力後，這兩隻狗狗就一直陪伴著他，被他視為是重要的家人，這天剛好是黑色狗狗「Shaggy」過4歲生日，Choco就幫愛犬們一起慶生。（圖／IG帳號roteloperiodismo）
▲原來這名街友叫做Choco，自從逃離家庭暴力後，這兩隻狗狗就一直陪伴著他，被他視為是重要的家人，這天剛好是黑色狗狗「Shaggy」過4歲生日，Choco就幫愛犬們一起慶生。（圖／IG帳號roteloperiodismo）
▲Choco雖然生活困難，但仍堅持替愛犬們過生日，與牠們一起分享蛋糕！（圖／IG帳號roteloperiodismo）
▲Choco雖然生活困難，但仍堅持替愛犬們過生日，與牠們一起分享蛋糕！（圖／IG帳號roteloperiodismo）
影片分享後不到1個月就吸引超過63萬人次觀看，許多網友都被Choco的暖心行為而感動，進而找到他本人並捐贈一些食物與用品，希望能給予他們幫助，而Choco也開設了IG帳號分享他與狗狗們的生活日常，並表示希望未來有能力開設一間寵物收容機構。現在一起來看看Choco與狗狗們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


Choco開設IG帳號紀錄與愛犬們的生活，也很感謝許多網友們的捐助以及幫忙！


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