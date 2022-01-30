街友替狗狗辦「路邊生日趴」！唱歌分享蛋糕感動63萬網友
狗狗就是我重要的家人！國外一名網友日前在路邊目睹一段感人的畫面，一名街友帶著兩隻狗狗坐在路邊的階梯上，沒多久他開始幫愛犬們「過生日」，還貼心準備蛋糕與生日帽，影片一分享立刻吸引許多網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 22:58:54
這段影片是來自一名IG帳號roteloperiodismo網友所分享的，拍攝地點位在哥倫比亞亞桑坦德省的布卡拉曼加，這名網友當時看見一名街友在階梯前與兩隻狗狗一起慶生，他不僅準備了小蛋糕、蠟燭以及慶生小帽子，開心地對牠們唱生日快樂歌後，就這麼在路邊與狗狗們一起分享生日蛋糕！
這名拍攝者感到相當好奇，便上前與街友聊天，得知他叫做Choco，一旁棕色的狗狗叫做「Nena」已經陪伴自己10年，生日在11月，而階梯上的黑色狗狗「Shaggy」則是在拍攝當天過4歲生日，因此Choco便替牠們一起慶生！Choco也表示自己是因為家庭暴力逃出來後就在街頭生活，相繼遇到這兩隻狗狗後就一路陪伴彼此，是家人也是重要夥伴，即使他生活困難，還是要想盡辦法替愛犬們過生日。
影片分享後不到1個月就吸引超過63萬人次觀看，許多網友都被Choco的暖心行為而感動，進而找到他本人並捐贈一些食物與用品，希望能給予他們幫助，而Choco也開設了IG帳號分享他與狗狗們的生活日常，並表示希望未來有能力開設一間寵物收容機構。現在一起來看看Choco與狗狗們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
Choco開設IG帳號紀錄與愛犬們的生活，也很感謝許多網友們的捐助以及幫忙！