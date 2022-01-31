等29年！張敏還原《倚天》扮相　影迷驚呼：終於到大都了

90年代當紅港星張敏，被導演王晶發掘後迅速走紅，和李連杰、周星馳、劉德華等電影圈天王合作，尤其以《賭聖》裡的綺夢一角令人印象深刻，是當時有名的「星女郎」，還有電影《倚天屠龍記》回眸一笑，讓影迷難以忘懷，前陣子她應好友王晶邀請，在綜藝節目裡《導演請指教》重出江湖，和晚輩同台演出，風采不減當年。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張敏回頭對張無忌說「我在大都等你」，讓影迷相當難忘。（圖／翻攝張敏微博）

▲張敏飾演的舊版趙敏和雲千千（左圖）飾演的新版小昭，難得跨世紀合體。（圖／翻攝張敏微博）

張敏與李連杰1993年合作武俠片《倚天屠龍記之魔教教主》，飾演郡主趙敏，最後一幕她騎著馬，回頭對張無忌說「我在大都等你」，英姿颯爽的模樣，是電影最經典一幕，王晶本有意拍續集，因眾多因素擱置，一等就是29年，年初宣布即將上映，在此之前，他特意邀請張敏上綜藝節目《導演請指教》，和新一代「晶女郎」雲千千合作短片《客棧》，為電影炒作熱度。





淡出大銀幕後，都在雲遊四海的張敏，這次為力挺老友小試身手，她感慨說：「幾十年沒有演戲，這次和王晶導演再度合作感慨頗多，好像我們昨天還在一起拍戲，28年前合作時的場景還歷歷在目。多年之後再次回看這部短片，相信會是我們之間一個很好的紀念。」





▲王晶（左）邀請兩代「晶女郎」張敏（右二）和雲千千（左二）同台演出。（圖／翻攝張敏微博）

▲張敏為力挺王晶，睽違28年重新復出拍戲。（圖／翻攝張敏微博）

不僅如此，張敏雖未演出新版《倚天屠龍記》，仍很有義氣為其拍攝宣傳照，還原當年趙敏的古裝扮相，和「新版小昭」雲千千跨時空合體，讓粉絲非常驚豔，直呼「這次真的到大都了！」





張敏外貌保養得不錯，儘管造型一樣，相隔20多年還是略有變化，有網友惋惜「眼神不如當年了」、「感覺老了，妝也蓋不住了」、「不如優雅地老去」，粉絲則誇讚「53歲還是很美」、「昔日風采不變」、「沒參演還幫忙宣傳，格局真的很大」。





▲張敏（右）沒有參演新版《倚天屠龍記》，純粹鼓勵後輩跨刀拍攝宣傳照。（圖／翻攝張敏微博）





