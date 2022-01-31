網球／Nadal澳網奇蹟登頂 Federer：不要低估冠軍之心
「蠻牛」Rafael Nadal昨天在澳網男單決賽以盤數3:2擊敗Daniil Medvedev，奪得史無前例的第21座男單大滿貫冠軍。賽後他的兩位老對手Roger Federer和Novak Djokovic也都展現風度，祝賀他成就這偉大的榮譽。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-31 08:42:00｜2022-01-31 09:11:51
這場比賽之前，網壇「三巨頭」維持著可怕的「20-20-20」平衡，因此誰贏下多一冠就能獨居領先。本屆賽會Federer因傷缺陣，「墨爾本之王」Djokovic因簽證問題而被驅逐出境，Nadal也把握住了這個機會，拿下冠軍。
Federer賽後寫道，「多麼精彩的比賽！致我的朋友和偉大的對手Nadal。祝福你成為史上第一位贏得21座大滿貫冠軍的選手。幾個月前我們還苦中作樂自嘲都是拄著拐杖的人。如此神奇，你永遠不要低估一顆偉大的冠軍之心。」
「你不可思議的職業生涯、無私的奉獻精神和不屈的奮鬥精神，對我和周圍無數的人都是一種激勵。」Federer繼續感性的表示，「我很自豪能和你們分享這個時代，也很榮幸成為推動你取得更多成就路上的一份子。就像你過去18年中堅持的那樣，相信未來你還將獲得更多成就，但此刻盡情享受這份快樂吧！」
而喬帥則是先祝賀了Barty拿到女單冠軍，接著致敬了Nadal奪得第21冠，「這是他的戰鬥精神總是令人印象深刻，又一次取得了勝利。Medvedev在場上也是全力以赴，帶著我們所期待的激情和決賽拼到最後一刻。」