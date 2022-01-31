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台灣女足隊長王湘惠：前進世界盃很困難，但我們會盡全力

▲台灣女足目標暌違32年前進世界盃。（足協提供）
▲台灣女足目標暌違32年前進世界盃。（足協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-01-31 09:44:07

中華女足出戰2022印度女子亞洲盃進行8強賽事，今日(台灣時間1月30日)晚間時間10點迎戰菲律賓。最終中華女足菲律賓，將與越南、泰國進行循環賽競爭前進世界盃機會。

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中華隊開賽擺出5-4-1陣型，比賽開始雙方都卯足全力爭搶球權，第16分鐘中華隊中場截球成功，兩次短傳後交到蘇育萱在禁區線上拿球起腳射門可惜遭對方門將擋下。接下來的時間雙方在球權頻繁交換下，雖然菲律賓持球時間較高但無法越過中華隊防線，雙方都無法有效突破對方防守，上半場哨音響起，雙方戰成0：0。

下半場雙方易門再戰，第48分鐘中華隊遭遇亂流，對方邊線球擲進禁區內中華隊清球未果，亂軍之中菲律賓球員門前將球直接射進，中華隊陷入落後一球局面。中華隊在落後局面下積極拚搶，第70分鐘中華隊對位換人將李綉琴換下，換上丁旗希望能增添攻勢。第78分鐘中華隊陳燕萍禁區右路下底傳中，丁旗短傳王湘惠在禁區內起腳射門，可惜射偏。第83分鐘攻勢再起，中華隊卓莉萍在禁區外圍前掌握對方清球過短，福至心靈起左腳勁射直接將球射往遠柱死角，幫助中華隊扳平比數! 雙方戰至正規90分鐘結束仍維持1：1平手，比賽進入延長加賽。

延長加賽上半場雖然中華隊掌握較多攻勢，但還是未能攻進對方大門，比賽很快進入下半場，雙方在明顯體力下滑狀態下，攻勢始終無法串連，延長加時賽結束哨音響起，雙方仍維持1：1平手進入PK點球大戰。

PK大戰門將程思瑜雖如有神助連續擋下對方第三點及第四點，但中華隊也踢失兩球，雙方3:3進入PK驟死戰第六點，中華隊卓莉萍嘗試推射但遭對方門將擋下，而程思瑜也未能擋下對方第六點，中華隊最終在PK戰以3：4一球之差惜敗。

賽後記者會越後和男教練表示：「很艱辛的一場比賽，所有球員在這場比賽都付出了百分百的力量，我們必須再思考面對下一場比賽，我們仍有機會進軍世界盃，要好好收拾心情準備接下來的比賽。」

幫助中華隊在正規時間扳平比數的卓莉萍在賽後表示：「我們今天打得有點急，其實很有機會可以拿下來。但比賽已經結束了，接下來我們一樣會全力以赴進行下一場比賽。」

中華隊隊長王湘惠也表示：「很感謝台灣的球迷朋友在電視機前支持，前進世界盃的路很困難，但我們會盡全力更努力去達成目標。」

在本次亞洲盃的最後一張世界盃會內賽門票將由中華隊、越南、泰國三隊進行附加賽，第一名隊伍將可直接拿到世界盃資格，另外兩隊則還有明年2月(暫定)洲際附加賽的機會搭上世界盃末班車。

進入附加賽，中華隊下兩場比賽將會在台灣時間2月4日(五)下午16點對上泰國，2月6日(日)下午15點30分對上越南，爭取附加賽第一名前進世界盃。

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