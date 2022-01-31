台灣女足隊長王湘惠：前進世界盃很困難，但我們會盡全力

我是廣告 請繼續往下閱讀
下半場雙方易門再戰，第48分鐘中華隊遭遇亂流，對方邊線球擲進禁區內中華隊清球未果，亂軍之中菲律賓球員門前將球直接射進，中華隊陷入落後一球局面。中華隊在落後局面下積極拚搶，第70分鐘中華隊對位換人將李綉琴換下，換上丁旗希望能增添攻勢。第78分鐘中華隊陳燕萍禁區右路下底傳中，丁旗短傳王湘惠在禁區內起腳射門，可惜射偏。第83分鐘攻勢再起，中華隊卓莉萍在禁區外圍前掌握對方清球過短，福至心靈起左腳勁射直接將球射往遠柱死角，幫助中華隊扳平比數! 雙方戰至正規90分鐘結束仍維持1：1平手，比賽進入延長加賽。
延長加賽上半場雖然中華隊掌握較多攻勢，但還是未能攻進對方大門，比賽很快進入下半場，雙方在明顯體力下滑狀態下，攻勢始終無法串連，延長加時賽結束哨音響起，雙方仍維持1：1平手進入PK點球大戰。
PK大戰門將程思瑜雖如有神助連續擋下對方第三點及第四點，但中華隊也踢失兩球，雙方3:3進入PK驟死戰第六點，中華隊卓莉萍嘗試推射但遭對方門將擋下，而程思瑜也未能擋下對方第六點，中華隊最終在PK戰以3：4一球之差惜敗。
賽後記者會越後和男教練表示：「很艱辛的一場比賽，所有球員在這場比賽都付出了百分百的力量，我們必須再思考面對下一場比賽，我們仍有機會進軍世界盃，要好好收拾心情準備接下來的比賽。」
幫助中華隊在正規時間扳平比數的卓莉萍在賽後表示：「我們今天打得有點急，其實很有機會可以拿下來。但比賽已經結束了，接下來我們一樣會全力以赴進行下一場比賽。」
中華隊隊長王湘惠也表示：「很感謝台灣的球迷朋友在電視機前支持，前進世界盃的路很困難，但我們會盡全力更努力去達成目標。」
在本次亞洲盃的最後一張世界盃會內賽門票將由中華隊、越南、泰國三隊進行附加賽，第一名隊伍將可直接拿到世界盃資格，另外兩隊則還有明年2月(暫定)洲際附加賽的機會搭上世界盃末班車。
進入附加賽，中華隊下兩場比賽將會在台灣時間2月4日(五)下午16點對上泰國，2月6日(日)下午15點30分對上越南，爭取附加賽第一名前進世界盃。