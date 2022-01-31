林志玲生牛寶寶！2個月前就報喜　經紀人死守口風

林志玲今（31日）除夕捎來大喜訊，在社群媒體宣布順利產下一名寶寶，她2個月前生日其實就發文暗示懷孕，隔天再度發文分享喜悅，即便外界瘋猜有喜，經紀人卻死守口風，保密到家。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-31 10:05:33｜2022-01-31 10:17:58
去年11月29日，林志玲過47歲生日，她發文寫下：「感謝母親，感謝生命。感謝每一顆真心～感謝每一個奇蹟～感謝無法逆齡的自己！一直勇敢，一直柔軟。感謝所有美好，都來得剛剛好！」翌日，又PO出洋溢幸福笑容的美照，喊著：「感謝未來！」
這兩篇文提及「感謝母親，感謝生命」、「感謝每一個奇蹟」、「感謝所有美好，都來得剛剛好」、「感謝未來」，被懷疑肚皮有喜，但當時林志玲的經紀人向《聯合報》否認，稱林志玲將推出《心玲小語 My Little Notebook》手帳型筆記本，只是想持續傳達正面能量，也透過社群平台和粉絲多多互動和分享心情而已。
林志玲今上午PO文透露產下牛寶寶，附上和老公Akira牽著寶寶小手的照片，開心地說：「終於、終於等到小天使誕生到我們家！」網友紛紛道賀：「啊啊啊啊啊啊女神！好棒」、「超開心感動」、「恭喜志玲媽咪，祝福你們全家平安幸福」！（編輯：楊穎軒）