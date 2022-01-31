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元宇宙太夯！Hello Kitty蓄勢跨足　盼重返「可愛教主」

▲Hello Kitty是歷久不衰的卡通角色。（圖／美聯社／達志影像）
▲Hello Kitty是歷久不衰的卡通角色。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-31 10:05:00

近來元宇宙概念興起，更讓許多名人、團體紛紛跨足進入這個新興領域。有外媒報導指出，就連卡通人物界的教祖Hello Kitty也要準備進軍元宇宙世界。

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金融時報》報導，33歲的三麗鷗執行長辻朋邦（Tomokuni Tsuji）為了與迪士尼等全球競爭對手抗衡，重拾「日本可愛流行文化象徵」，從爺爺辻信太郎手中接管權力之後，便不斷為企業注入新元素。

辻朋邦透露，讓Hello Kitty能夠稱霸全球的計畫是用她可愛形象滲透線下和虛擬世界。因此目前正在尋求與亞馬遜、Netflix 和其他科技巨頭建立合作夥伴關係，並推出NFT（非同質化代幣）。

除此之外，辻朋邦還提出了「三麗鷗小時」概念，及消費者花在品牌上的時間，來讓更多新一代粉絲可以認識Hello Kitty。辻朋邦指出，目標要在未來10年內創造3000億三麗鷗小時，「我知道目標很大，但它是可以實現的。」

為了能夠在現實以及虛擬世界，持續與消費者保持密切聯繫，三麗鷗更耗費超過10億小時，研發設計三麗鷗聊天貼圖，並且跨足個大領域，推出各樣商品。辻朋邦表示，推出新角色時，不僅會考慮產品，也會思考如何使用社交媒體，或是從動畫、漫畫或是遊戲切入。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲自辻朋邦擔任三麗鷗執行長之後，便開始思考該如何增加消費者與品牌接觸的時間。（圖／美聯社／達志影像）
目前除了Hello Kitty之外，三麗鷗還推出新的當家明星Aggretsuko（衝吧烈子），這是一部動畫喜劇電視連續劇，在日本播出後，目前連Netflix都能看到。這是諷刺劇描繪了一隻在典型日本公司工作的雌性小熊貓。

辻朋邦指出，這部動畫在美國大受歡迎，甚至還續簽4季，是與 Netflix 成功合作的結果。未來也計畫與包括亞馬遜Prime在內的平台合作，是三麗鷗未來的增長戰略之一。未來也「極有可能」尋求與索尼（Sony）、任天堂以及其他日本娛樂公司合作。

辻朋邦坦言，三麗鷗在虛擬戰略方面落後，但仍希望在元宇宙與NFT領域有更多發展，先前也在其主題樂園Sanrio Puroland舉辦了名為「SANRIO Virtual Fes」的虛擬音樂祭典，參加者可以透過智慧型手機等裝置，身變身為三麗鷗角色、進入虛擬空間。

目前辻朋邦正建立團隊，預計4月成立，目標是創建全球性角色，並跨足元宇宙和NFT。

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