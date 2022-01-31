網球／澳網決賽慘遭翻盤　梅總：Nadal的表現強到不真實

「梅總」Daniil Medvedev 雖然在澳網男單決賽上以盤數2:3輸給Rafael Nadal，不過他已經多次證明自己可以將巨頭們逼到懸崖邊上。在賽後記者會上，這位俄羅斯名將稱讚了對手不可思議的好表現，也直言自認這一次賽會對他個人來說是成功的。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Medvedev 這場比賽一度手握2盤領先，然而在第3盤他錯失破發機會後，氣勢開始此消彼漲，最終Nadal憑藉著驚人毅力連拿3盤奪勝。儘管無此，俄羅斯人還是為自己感到驕傲。

「就網球本身而言，我其實沒有那麼失望，因為這是一場非常棒的比賽。」Medvedev如此說道，「如果我要贏下比賽，那在一些關鍵分和細節上，必須得做得更好。但這就是網球，這就是生活。」

對於Nadal的驚人表現，Medvedev很有風度地稱讚對方「強到不真實」，而且又提升了自己的比賽水平。「決賽中我只是想著盡量去進攻他，到了第5盤時我想讓他多跑一點。但他太不可思議了，他真的太強了。」

Medvedev 說，「關於網球方面，我已沒有什麼遺憾的了。我將努力繼續保持我的最佳狀態，更加努力的訓練工作，爭取有一天成為這些偉大比賽的冠軍。」

而對於現場球迷一面倒地幫Nadal加油，並且不斷的對他倒喝采的行為，Medvedev坦言的確有些失望，因為過去明明有許多人表示希望看到新生代力量挑戰「三巨頭」，但當晚的情形卻不是那樣。