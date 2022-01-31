網球／澳網決賽慘遭翻盤　梅總：Nadal的表現強到不真實

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「就網球本身而言，我其實沒有那麼失望，因為這是一場非常棒的比賽。」Medvedev如此說道，「如果我要贏下比賽，那在一些關鍵分和細節上，必須得做得更好。但這就是網球，這就是生活。」
對於Nadal的驚人表現，Medvedev很有風度地稱讚對方「強到不真實」，而且又提升了自己的比賽水平。「決賽中我只是想著盡量去進攻他，到了第5盤時我想讓他多跑一點。但他太不可思議了，他真的太強了。」
Medvedev說，「關於網球方面，我已沒有什麼遺憾的了。我將努力繼續保持我的最佳狀態，更加努力的訓練工作，爭取有一天成為這些偉大比賽的冠軍。」
而對於現場球迷一面倒地幫Nadal加油，並且不斷的對他倒喝采的行為，Medvedev坦言的確有些失望，因為過去明明有許多人表示希望看到新生代力量挑戰「三巨頭」，但當晚的情形卻不是那樣。
「從現在開始，我為自己打球，為我的家人打球，為信任我的人打球，當然也為所有的俄羅斯人打球，因為我感到那裡有很多的支持。」Medvedev表示如果莫斯科有辦應第比賽，就算不打溫網和法網他也會去參加，「這孩子不再做夢了，這孩子要為自己打球。就這樣吧。這就是我的故事，謝謝你們的聆聽。」