林志玲47歲當媽！這女星高齡產兒「挨了300多針」
林志玲今（31日）除夕捎來大喜訊，與老公Akira共同宣布迎來第一胎兒子，47歲的她高齡順產，外界都相當欣慰。其實與林志玲同樣大齡懷孕、生子的女星還不少，如伊能靜、大S（徐熙媛）、徐若瑄等人。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-31 11:21:25｜2022-01-31 13:15:28
大S 2014年、38歲生下大女兒汪希玥，2年後產下次子汪希箖，當時已經40歲，2018年4月又傳出懷了第三胎，不過遺憾產檢時，醫生表示無法偵測到胚胎心跳，確定胚胎「發育不全」，評估後終止懷孕，大S表示：「雖然跟這個孩子的緣分很短，卻讓我體會到很多，相信好好珍惜此刻全家人在一起的溫暖時光，就是幸福。」
徐若瑄2015年在新加坡誕下兒子Dalton，當時40歲，已是高齡產婦，她曾回憶生子過程，孕期4個多月都在臥床安胎，138天沒洗澡、洗頭，上廁所等吃喝拉撒都在床上，一雙腿因此肌肉萎縮，產後還藉由頻繁復健才能站立，此外，為了保住胎兒，期間挨了300多針，「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針。」
演出《甄嬛傳》的香港女星蔡少芬，生第一胎女兒時37歲，已屆高齡產年紀，2年後再產下次女，沒想到，6年後、45歲意外又懷孕，2019年11月公布兒子張樂兒出生，蔡少芬笑說，其實生完第二胎早就封肚，兒子是「美麗的意外」。
伊能靜2015年嫁給小10歲秦昊，婚後就積極備孕，嘗試許多方法導致身材忽胖忽瘦，最後終於自然受孕，連醫生都說「比被雷打到機會還低」，隔年便以46歲高齡生下女兒小米粒，當年算是兩岸演藝圈最高齡產婦。（編輯：楊穎軒）