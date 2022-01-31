賴清德與裴洛西視訊會談氣氛樂融融 中國跳腳：堅決反對
副總統賴清德出訪宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，並於在美國當地時間28日下午過境抵達舊金山，即與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），進行視訊會談。對於賴清德此趟行程始終抱持不滿的中國外交部再度跳腳，不但再提「一中原則」，並表示「堅決反對」美台官方往來。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-31 11:25:50
綜合媒體報導，副總統賴清德在美國當地時間28日下午3時20分過境抵達舊金山，當時還有逾百名僑胞在謹慎防疫中，熱烈歡迎。賴清德抵達後舊金山後，隨即與裴洛西進行半小時視訊。駐美代表蕭美琴會後轉述表示，談話氣氛非常友善，感覺上是兩個老朋友再一次相見歡。會談重點包含安全、經濟、以及共同價值，這些是台灣、也是台美的重要利益與價值。
裴洛西也在對話中表達支持台灣參與國際組織，尤其是世界衛生組織，非常肯定台灣在防疫期間的表現。
不過相較蕭美琴所轉述的會談氣氛友善，對於賴清德趟出訪行程持續不滿的中國又再度發聲。中國外交部發言人趙立堅30日在例行記者會上，針對賴清德與裴洛西視訊會談一事進行回應。
趙立堅表示，中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來，已就賴清德「過境」美國期間同美國會議員等視頻會見向美方提出嚴正交涉。
趙立堅再度提出，敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報規定」，立即停止美台官方往來錯誤行徑，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。