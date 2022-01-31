COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蔡英文發起LINE抽卡活動　邀好友分享福運過好年

▲蔡英文LINE抽福運卡活動，邀請國人分享福運一同過好年。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文LINE抽福運卡活動，邀請國人分享福運一同過好年。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-31 11:46:58

虎年春節將近，總統蔡英文今(31)日於社群平台發布和毛小孩合照的賀年圖卡，祝福大家虎年福運旺來。蔡英文並在官方LINE帳號發布「2022跟小英一起抽福運卡」活動，將在春節期間邀請LINE好友們一起抽福運卡，分享祝福給親友。民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今年農曆春節蔡總統並未安排廟宇的行程，希望用社群發布賀卡和「抽福運卡」的方式，和大家拜年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為避免群聚，蔡英文今年春節期間，不會有前往廟宇發紅包或福袋的行程。過年期間將改前往各地，感謝第一線的春節留守岡位的工作夥伴。范綱皓表示，雖然蔡在春節期間沒有前往各地與民眾拜年發福袋，但在社群上依舊可以與大家零距離互動。

范綱皓說明，本次蔡英文於LINE發起「2022跟小英一起抽福運卡」活動，民眾只要加入蔡英文的官方LINE帳號，於除夕(1/31)至大年初三(2/3)期間，每日於LINE下方選單點選按鍵參加活動，即可獲得一張福運卡，並可以將祝福一鍵分享給好友，邀請好友一同來抽福運。本次福運卡總共有五款，包括「福運旺來」、「虎力平安」、「虎力福氣」、「虎力健康」、「台灣有力」等。

范綱皓補充，最後提醒大家，一起響應蔡英文的呼籲，盡快接種疫苗，過年不忘遵守防疫規定，平安健康過好年。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀