搶搭元宇宙風潮　越南打造創業生態系吸金

新加坡金門創投公司（Golden Gate Ventures）發表《東南亞生態系統報告》顯示，越南是東南亞的「新興之星」，2022年將成為東協地區創業生態系第三大的國家，同時也是對風險投資最具吸引力的國家之一。
記者李澍/綜合報導
2022-01-31 12:06:18｜2022-01-31 12:07:43
各大投資基金認為，2022年元宇宙將會迎來爆發期，越南將成為迎接這股浪潮的首要國家之一。2021年越南國家創新創業節（TECHFEST）市場開發部負責人陶光炳指出，技術變化比政策變化快得多，越南區塊鏈公司並不遜色於其他國家；目前的當務之急是管理機構和企業需要配套，加大招商引資力度並推動該領域發展邁上新的台階。
越南數位技術創業俱樂部（VDI）主席阮廷勝則表示，人工智慧、大數據、5G、物聯網、自動化被視為今年的新技術趨勢；他強調，新冠疫情被視為一種測試，也是一種加速技術應用的推動力。
越南科技部科技企業與市場開發局局長范紅橘表示，備受國內外投資者青睞的領域包括醫療科技（Medtech）領域中的第二層隧道協議（L2TP）、金融科技（Fintech）領域中薪資提撥解決方案GIMO、地產科技（Protech）領域中的房地產交易平台Propzy等。此外，物流服務也是投資者傾向投資的領域。
憑藉2021年融資交易的爆發式增長，越南Nextrans投資基金經理黎翰慧林預期，往後幾年，越南新創企業引進風險投資資金將會繼續增加，但會出現分化。
STI Holdings董事長潘明心則表示，2022年風險資本將會增加，但投資客選擇的標準也將會更嚴格。