T1／《GM話唬籃》除夕開始放送　哈孝遠嘴功如「賭神」

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首集《GM話唬籃！虎年吉祥之食神歸位》預計在今天除夕夜晚上7點於聯盟官方YT（https://www.youtube.com/c/T1LEAGUEofficial）、官方IG（https://www.instagram.com/t1league.basketball/）和官方FB（https://www.facebook.com/T1League.Basketball）同步上架首播，紅、白兩隊GM們將難得下廚較量廚藝，分別要在一小時內做出一魚、一雞、一湯三道料理，聯盟會長錢薇娟、秘書長張運智及磐德廚藝總經理侯建賓擔任專業評審團，錢姐開玩笑說：「知道要試菜當評審，我還趕快加買保險。」蘇翊傑雖然不擅下廚做菜，但他卻為白隊立大功，因為他扮演食材小偷，硬是偷走紅隊的豬心，害得哈孝遠全場亂跑，狂找豬心，讓紅隊陣腳大亂，不過最後兩隊還是在時限內完成規定的三道料理，哪隊能博得評審青睞，且讓我們繼續看下去。
第二集《GM話唬籃！福虎賀歲之我要當麻將俠》預計在大年初一晚上7點上架首播，紅、白兩隊GM上牌桌捉對廝殺，哈孝遠雖然牌技有待加強，但嘴上功夫可有「賭神」水準，隊友汪蔚傑還開玩笑說：「如果你早點出道，就沒有周潤發了！」比完3場正式麻將大賽後，聯盟秘書長張運智當場加碼來場摸牌比賽，結果錢韋成才是隱藏版賭神，金手摸牌正確率百分百。
第三集《GM話唬籃！龍爭虎鬥之鬥牛要不要》預計在大年初二晚上7點上架首播，較量完廚藝與牌技，GM們終於來到籃球場尬一下，聯盟會長錢薇娟笑說：「小哈雖然高，感覺起來很佔便宜，但他有個致命傷，那就是慢！」場上移動慢歸慢，但哈孝遠噴垃圾話的速度絲毫未減，還頻頻拿「撥帽子」梗企圖影響李偉誠表現，搞笑功力一流。
T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。