林志玲激動許願一輩子成真！AKIRA霸氣護妻：她是我小孩

求子心切的林志玲，今（31）日在除夕佳節宣布生子好消息，其實懷孕生子一直在她的人生計劃中，卻經歷言承旭、邱士楷戀情未能修成正果，尋尋覓覓才在45歲步上紅毯，小她7歲的老公AKIRA在婚禮上被問到生子計畫，沒有給老婆壓力，反而溫柔地撫摸林志玲的秀髮告白：「在我心中，她就是我的孩子」，帥氣地幫老婆擋掉外界催生的關心。





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▲林志玲前年出席活動，喊話小天使快來找她報到。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.18）

一直很想當媽的林志玲，39歲時就先凍卵，留下9顆卵子做準備。被問及想生男孩或女孩，她向媒體吐露想生龍鳳胎的願望，「這個我好像許願許了一輩子了，我覺得老天爺應該聽得到」。前年被問到新年願望，林志玲依然大方地說「2+2」，想要一次生兩個，還嬌嗔：「小天使是不是在排隊，請趕快報名來我這邊！」





▲林志玲在日本不忘為台灣加油，拍影片宣導防疫。（圖／志玲姊姊慈善基金會臉書）

林志玲為了孕育新生命，一直在日本陪伴老公，因為疫情關係工作變少，剛好給了她充足的休養時間，在海外避免受打擾，直到兒子誕生才向外界報告喜訊。儘管這一年多未返台，林志玲愛台行動不間斷，名下基金會從去年慨捐400萬元給太魯閣號意外受難者家屬、捐助萬華疫區100箱水、蓋檢疫亭，並為青少年獻聲錄製「情緒管理線上課程」，還貼心送親筆信、禮物鼓勵台灣東奧選手，人美心更美的作風圈粉無數，生子好消息獲得全台祝福。



