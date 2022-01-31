台中有確診者足跡！市府緊急公布地點 商旅、鐵板燒入列
31日本土新增17名確診個案，其中案18905為一名10幾歲男童，於本月25到26日，曾跟著母親搭乘自強號火車到台中火車站，並入住商旅、到鐵板燒用餐等。下午台中市長盧秀燕，立即召開疫情指揮中心會議，除公布相關足跡之外，也要求衛生局展開跨地、跨局處疫調，並呼籲市民「口罩戴緊，疫情遠離」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-31 14:33:24
據了解，台中市府及衛生局接獲消息之後，已組織清消團隊開赴各地清消，目前將足跡點都進行清消，經發局也通知店家清消後，獲市府同意後始可復業。台中市衛生局表示，由於疫調時間較短，目前已將掌握的足跡公告，並持滾動式更新疫調資訊。
而確診個案18905，在1/25、26這2天，與母親搭乘火車至台中火車站，入住高苑商旅中正店，並搭乘公車至審計新村、古猗園灌湯包用餐，晚間到元春鐵板燒中華店用餐；隔日1/26，到成功路上的信兵衛手作丼飯壽司生魚片店用餐，再到台中火車站鐵支路咖啡交易所喝咖啡，接著就乘坐自強號火車赴高雄左營站。（編輯：林盈君）
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