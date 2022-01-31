盼做歐洲抗中領頭羊　立陶宛前總理：中國該受教訓

我是廣告 請繼續往下閱讀
立陶宛在1990年成為第一個宣布脫離蘇聯獨立的加盟共和國，並於2004年加入歐盟以及遏止社會主義擴張的北大西洋公約組織（NATO）。報導表示，在這樣的背景之下，像中國這樣的大國在區域內展現侵略之姿，對台灣進行打壓，同時將貿易作為武器對付歐洲小國，驚動了那些曾被蘇聯統治的國家。
立陶宛前總理庫比柳斯表示，「中國必須學到教訓，因為到目前為止，外界一直允許他們以不符合我們價值觀和規則的方式行事，就只是因為他們很富有。」庫比柳斯認為，即使更大的歐盟國家不會站出來，這樣的風氣會從立陶宛擴散至其他國家，並且隨著時間推移，「歐盟將團結起來訪抗不符合我們標準的國家。」
報導指出，立陶宛展現出強硬立場不僅僅是道德使命，而是希望透過與中國抗爭之餘，也能向俄羅斯傳遞訊息。奧地利歐洲與安全政策研究所（Austrian Institute for European and Security Policy）所長查卡洛瓦（Velina Tchakarova）解釋，立陶宛自從加入北約之後，一直受到來自俄羅斯的壓力。因此立陶宛希望能在歐盟成員國之間樹立榜樣，彰顯「沒有人會屈服於北京和莫斯克的專制政權」。
立陶宛官員向《CNN》表示，他們希望與中國抗衡之舉能在歐盟開創反抗專制政權的先例，最終目的是希望歐洲針對威逼脅迫拿出更有效的反制措施。