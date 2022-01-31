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盼做歐洲抗中領頭羊　立陶宛前總理：中國該受教訓

▲立陶宛近來頻對中國展現強硬態度。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）
▲立陶宛近來頻對中國展現強硬態度。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-31 15:52:21

立陶宛人口不到300萬人，近來卻頻頻與中國展開激烈爭吵，《CNN》以「一個歐洲小國為何挺台槓上中國」為題分析，指出立陶宛選擇與台灣交好並激怒中國，除了捍衛歐洲價值觀之外，也為了樹立「不屈服中俄裁政權」，立陶宛前總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）更直言「中國必須學到教《CNN》報導指出，立陶宛自去年開始就因在短短幾個月的時間就激怒北京兩次。一次是退出「17+1」，並且鼓勵其他中東歐國家跟進，讓中國一帶一路計畫受到打擊。另一次則是與台灣發展進一步外交關係，設立了歐洲第一個「台灣代表處」，此舉也讓北京氣得跳腳，直呼違反「一中原則」。

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報導指出，這場「口水戰」已經影響到歐盟，歐盟認為北京對待立陶宛的態度對其他歐盟國家構成威脅，其中許多國家都與中國有更深的經濟聯繫。歐盟在世界貿易組織（WTO）對中國提起訴訟，指責北京當局針對立陶宛實施「歧視性貿易行為」，也進一步打擊歐盟單一市場的其他出口產品。報導分析，這很可能只是歐盟對中國採取更強硬立場的開始，但也有聲音認為，這可能將促成北京對歐盟展開報復性貿易戰或是取消投資。

立陶宛在1990年成為第一個宣布脫離蘇聯獨立的加盟共和國，並於2004年加入歐盟以及遏止社會主義擴張的北大西洋公約組織（NATO）。報導表示，在這樣的背景之下，像中國這樣的大國在區域內展現侵略之姿，對台灣進行打壓，同時將貿易作為武器對付歐洲小國，驚動了那些曾被蘇聯統治的國家。

立陶宛前總理庫比柳斯表示，「中國必須學到教訓，因為到目前為止，外界一直允許他們以不符合我們價值觀和規則的方式行事，就只是因為他們很富有。」庫比柳斯認為，即使更大的歐盟國家不會站出來，這樣的風氣會從立陶宛擴散至其他國家，並且隨著時間推移，「歐盟將團結起來訪抗不符合我們標準的國家。」

報導指出，立陶宛展現出強硬立場不僅僅是道德使命，而是希望透過與中國抗爭之餘，也能向俄羅斯傳遞訊息。奧地利歐洲與安全政策研究所（Austrian Institute for European and Security Policy）所長查卡洛瓦（Velina Tchakarova）解釋，立陶宛自從加入北約之後，一直受到來自俄羅斯的壓力。因此立陶宛希望能在歐盟成員國之間樹立榜樣，彰顯「沒有人會屈服於北京和莫斯克的專制政權」。

立陶宛官員向《CNN》表示，他們希望與中國抗衡之舉能在歐盟開創反抗專制政權的先例，最終目的是希望歐洲針對威逼脅迫拿出更有效的反制措施。

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