林襄除夕突PO大福利　「上衣過小」被虧太刺激

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，入團不到1年人氣火速攀升，近來接連推出2022桌曆、實體寫真書，銷售告捷，她再接再厲發文宣傳，今（31日）除夕在粉專上傳一張簽名寫真卡，「極兇」身材再次引起網友騷動。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-31 17:29:35｜2022-01-31 17:36:02
林襄稍早發文寫下：「除夕夜就待在家欣賞#與你襄遇吧！」附上的照片，她戴大草帽，穿紅色繞頸洋裝，內搭比基尼，在艷陽下拿花朵擺拍，不知是泳衣過小還是身材太豐滿，32E雙峰一半坦露在外，圓弧胸線一覽無遺，性感破表。
鏡頭捕捉林襄眼神迷濛、小嘴微張的表情，美照重擊一票網友心臟，「大過年的這麼刺激好嗎」、「真襄真好看，心動了」、「這張厲害」、「新年快樂，真的很襄」、「過年期間好好欣賞」！
事實上，林襄的寫真書一開放預購便秒殺，搶佔博客來、金石堂書店排行第一，此次的寫真風格中，「襄民（粉絲暱稱）」和林襄本人最愛騎馬主題，她回憶當時為了拍攝騎馬，事先去馬場練習，沒想到，正式開拍，馬兒一直低頭吃草，好幾次差點要從馬背滾下，結束時卻是頭皮曬傷，讓她印象深刻，可見當下的投入。（編輯：楊穎軒）