Omicron傳染力強！不需3、4天 俄專家：幾小時變傳播者
新冠肺炎疫情已經持續肆虐超過兩年，雖然各國實施疫苗接種計劃之後，疫情有減緩跡象，但近來又因Omicron變異株現蹤，導致許多國家疫情再度升溫，紛紛通報破紀錄單日確診數。俄羅斯專家表示，因為Omicron變異株可以再幾個小時之內傳染給別人，才會造成疫情快速擴散。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-31 18:16:07
根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，俄羅斯「矢量」病毒學與生物技術國家科學中心葉卡捷琳堡分部負責人謝苗諾夫最近接受電視節目訪問時表示，「感染Omicron變異株的人可以在幾小時之內傳染給別人。」謝苗諾夫進一步解釋指出，「最煩人的事，由於它繁殖快速，在感染後當晚就會成為病毒傳播者，而不是三四天後。」
謝苗諾夫隨後補充說，不過與此同時，Omicron變異株從體內排出的速度也快得多，大約在一週之內。
先前曾有報告指出，Omicron變異株潛伏期只有三天，比早期的新冠肺炎少了2天、Delta變異中有4天，還要短上許多。，但是Omicron變異株平均病毒載量偏低，有可能是因為疫苗、疫情演化，或也可能是Omicron本身病毒載量就偏低。但有公衛專家警告，即使在Omicron流行以來，造成輕症案例較多，但對於氣喘、糖尿病及心肺疾病等慢性病患仍是一種致命的病毒。
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