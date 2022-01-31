林志玲結婚、懷孕全說中　「他」鐵口直斷讓網友跪了

第一名模林志玲今（31日）除夕在臉書、IG及微博捎來喜訊，宣布順產第一胎，日籍老公AKIRA透過經紀人透露「目前寶寶很平安很健康」，令外界替夫妻倆開心。知名命理師詹惟中過去斷言林志玲婚期、孕事，2項接連命中，引起網友熱烈討論。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-31 19:01:21｜2022-01-31 19:58:19
詹惟中2016年曾信誓旦旦地說：「林志玲3年內一定會結婚，否則就要退出命理界！」女神果真在2019年11月嫁給日本放浪兄弟成員AKIRA，後來被問及林志玲何時懷孕，他也篤定地說「3年內有機會」，指林志玲和AKIRA是乾柴遇上烈火，性事會很協調，沒想到，女方就以高齡47歲平安產下一子。
詹惟中2次大膽預言林志玲結婚、懷孕全中，讓網友議論紛紛，「老師真的很厲害」、「大師金口，美夢成真，善良貼心的志玲，該擁有的幸福」、「超強詹老師」，就連40歲的謝忻也留言問「老師好神！（那我呢那我呢）」，詹惟中回：「妳隨時都可以結婚啊！只是妳事業心很強」！
林志玲47歲得子實屬不易，她也很感恩這份幸福，以喜極而泣的表情符號，激動地說：「終於、終於等到小天使誕生到我們家！很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅～也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。」（編輯：楊穎軒）