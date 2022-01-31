小S索舌吻、討抱抱被拒　黃子佼回贈匾額：忘了我吧

由黃子佼、納豆等人主持的台視除夕特別節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》，再度邀請主持天后小S（徐熙娣）登台，和玖壹壹合唱改編版《舞女》，掀起全場高潮，昔日舊愛再度同台，小S搞笑說「我以為我們不會再見面了」，還數度跟黃子佼討抱抱、要舌吻，讓他快要招架不住，趕緊回贈一個寫著「雅洲娣一」的金色匾額，喊話「快點忘了我吧」！





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▲小S在「紅白藝能大賞」再度同框黃子佼，還向舊愛討抱抱。（圖／台視）

小S這次穿著亮黃色禮服登場，並花費4小時梳了一顆高聳包頭，飆完國標舞還劈腿做ENDING，自豪是「這場節目裝扮最敬業的藝人」，說完故意跟黃子佼比身高說「這一生一定要有一次比你高」，還要來個合解大擁抱，嚇得黃子佼躲到王少偉身後求救，自曝「我太太（孟耿如）在看，妳不要這樣」、「妳是多餓啊」，笑翻全場。





黃子佼大方恭喜小S新節目《熙娣想聊》極受歡迎，推薦她邀請玖壹壹當嘉賓，小S則笑說剛和玖壹壹打招呼口誤，祝福對方「虎年旺旺來」，這應該是狗年吉祥話，話鋒一轉自嘲「我也會失誤，不然怎會跟你在一起」，讓黃子佼立馬中槍。





▲小S（左二）送黃子佼（右二）新婚匾額。（圖／CATCHPLAY+）

不過，黃子佼也不甘示弱，上次在《熙娣想聊》收到小S送的匾額「如佼似漆」，上面竟寫著「婚姻之路不好走」的題字；這次他以其人之道還治其人之身，結合小S和老公許雅鈞的名字，贈送「雅洲娣一」匾額，並題字「快換密碼，忘了我吧！」要小S把帳戶換掉跟他有關的密碼，讓她下台時忍不住嬌嗔：「對不起嘛，你幹嘛這樣整我！這個很重耶，我要放哪啊！」





▲黃子佼（右）送小S（左）寫著「雅洲娣一」匾額，要她趕快忘了自己。（圖／翻攝myVedio畫面）