走春去拜拜求平安！全台6大人氣廟宇 「媽祖娘娘」霸榜
大年初一好運道！很多人新春期間喜歡去廟宇走春拜拜，祈求新年度平安健康與財運，但全台灣大大小小宮廟這麼多，究竟哪一間人氣最旺！《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「廟宇」話題的網路聲量表現，選出全台6大人氣廟宇，第一名就是大甲鎮瀾宮，有高達69萬多則的網路聲量，其次是白沙屯拱天宮及鹿港天后宮，給大家在新年度走春參考。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-01 08:34:35
綜觀網友熱議的人氣廟宇，可發現前五名廟宇主要供奉的神明都是「媽祖娘娘」，包括第4名的北港朝天宮及西螺福興宮，顯見媽祖娘娘的人氣有多旺。許多民眾一提到廟宇，馬上就就表示：「鎮瀾宮啊！滿滿的過年氣氛」、「我們家走春都去鎮瀾宮」，可見大家新年去廟宇向媽祖娘娘祈福，不僅是求得心裡平安，也是過年重要的儀式感。
另外，「白沙屯拱天宮」近年也因「媽祖徒步進香」活動，吸引各方善男信女前往朝聖，但今年因本土疫情升溫關係，春節期間將實施參拜人流管制，讓許多網友表示「有點可惜，今年可能不能參拜了」，但也有民眾表示「心誠則靈，媽祖娘娘會慈悲保佑」。
「鹿港天后宮」及「北港朝天宮」則因地鄰當地老街，供信眾參拜完後，可在附近走走看看，因此廣受歡迎，像是有民眾就發文分享「天后宮附近小吃和景點推薦」，提供網友參拜完後的行程參考，讓許多人大讚「先收藏了！」
這項調查是從2021年1月1日起至2022年1月25日，《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「廟宇」話題的網路聲量表現所得出的結果。