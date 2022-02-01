全聯福袋初一熱鬧開賣！民眾凌晨搶頭香鎖定「這款」

全聯福利中心推出2022虎年新春福袋，這回首度開放「實體門市、線上APP一起買」，今（1）天大年初一是實體門市福袋的開賣日，《NOWnews今日新聞》到門市直擊福袋熱銷狀況，發現有民眾一早就來卡位搶購福袋，全聯今年實體福袋有3種規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」、1400元「Ed Hardy福箱」及1600元的「柳宗理福鍋」，都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」共2台保時捷。
記者劉雅文／新竹報導
2022-02-01 10:08:56｜2022-02-01 10:24:52
全聯新竹振興店門口，不到九點就聚集了許多民眾，搶到頭香的陳小姐，臉上看來十分的開心，她透露自己已經是第四年來搶全聯福袋，去年也大約早上七點來排隊，但是前面幾次都沒有順利買到行李箱，所以今年她早上五點半就來搶福袋了，目標「黑色的Ed Hardy福箱」。
排在後面的盧小姐，則是目標「柳宗理福鍋」，她也表示自己是第二年過來排隊，去年她很早起床可是以為不需要太早排隊，結果與限量福袋擦身而過，今年特別在早上六點多就到現場等候，順利買到想要的鍋子。
全聯新竹振興店店長溫曉琳也分享，今年確實因為疫情，民眾比較晚開始排隊，去年頭香大約四點半，天還沒亮就抵達了，而且開賣前就排了大約1百人，今年受到疫情影響，排隊人潮稍微比較少一點，但是限量福袋還是依序在30分鐘內被民眾搶光。