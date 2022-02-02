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初二回娘家8大「禁忌」！禮物要帶雙數　「這件事」別做

▲農曆正月初二「回娘家」，很多人都不知道，有不少習俗禁忌千萬不要觸犯，否則可能影響整年運勢。（示意圖／取自pixabay）
▲農曆正月初二「回娘家」，很多人都不知道，有不少習俗禁忌千萬不要觸犯，否則可能影響整年運勢。（示意圖／取自pixabay）

生活消費中心/綜合報導

2022-02-02 07:35:00

農曆正月初二，嫁出去的女兒要「回娘家」，這天已出嫁的女兒必須精心打扮，穿著新衣，和身為半子的女婿、孩子一起回娘家探親，所以也稱為「女婿日」或「迎婿日」。回娘家不只禮俗多，更有8大禁忌千萬別觸碰，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，例如禮物要雙數、切忌初一就回娘家，注意這些小細節，才不會影響整年自身運勢，甚至帶衰家運。

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1.衣著不能太灰暗、要鮮豔
新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最好，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜，畢竟黑、白屬冷色系，民俗慣用於喪禮，穿鮮豔一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。

2.禮物要雙數
女兒回娘家的時候雙手不能空著，必須準備一些禮物，是要讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，所以一定要帶伴手禮，俗稱「回門禮」、「帶手」、「伴手」或「等路」，不僅水果或禮品數量、紅包金額都須為雙數最為吉利，但不可4(死)及單數不吉利。

3.午時前回門
初二回娘家不要太晚，最好在午時（上午11點）前就回門。

4.傍晚前離開
民間諺語“嫁出去的姑娘，潑出去的水”，女兒出嫁後就是客人了，一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒就會把娘家「吃到底」，會把娘家吃跨；由於現在都是餐廳聚餐，或是買現成做好的，看不到炊煙，所以這個習俗已是過時的習俗了。

5.不能洗衣、掃地
女兒回娘家不能洗衣、掃地，傳統是擔心娘家財氣被女兒掃光。主要用意其實是不想女兒在大過年期間還那麼累，在夫家都夠累了，娘家當然要呵護自己的女兒。

6.不能回娘家
舊習俗，女兒出嫁後若連續3年沒有回娘家，則之後就不能夠再回家，才因此衍生出寄送舊衣代替的習俗。如果女兒在初二因事無法回娘家的話，可以寄送自己穿過的衣服給娘家，表達自己回家的心願，也可以選擇農曆二月初二補回娘家。

7.忌初一回娘家
嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。

8.忌說不吉利的話
這是平時就不該說的，例如「死」「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

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