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初二「回娘家」禮俗多！絕對不能空手到　怎麼穿也是關鍵

▲回娘家禮俗多，切記務必要帶伴手禮，另外傍晚之前記得趕緊離開。（圖／NOWnews資料圖）
▲回娘家禮俗多，切記務必要帶伴手禮，另外傍晚之前記得趕緊離開。（圖／NOWnews資料圖）

生活消費中心/綜合報導

2022-02-02 07:30:00

2022年2月2日農曆正月初二，習俗上是「回娘家」的日子，也就是嫁出去的女兒和娘家人團圓的日子，要在丈夫的陪同下，領著孩子，帶上禮品回娘家，探望自己的父母和兄弟姐妹，稱為「歸寧」或「回門」。不過回娘家也有很多的禮俗要注意，要不然一不小心就很失禮了，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，女兒回娘家的時候千萬不可兩手空空，要準備一些禮物讓父母安心，也讓親友鄰居知道自己在夫家過得很好。另外穿衣最好選擇鮮亮一點，才會顯得喜氣洋洋，如果女兒真的有事情無法回娘家，可以寄送自己穿過的衣服給娘家，表達自己回家的心願，也可以選擇農曆二月初二補回娘家。

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回娘家的習俗，據《詩經·葛覃》中有「歸寧父母」的記載，可見此習俗已有二千多年的歷史。這天已出嫁的女兒必須精心打扮，穿著新衣，和身為半子的女婿、孩子一起回娘家探親，所以也稱之為「迎婿日」又稱「女婿日」。

楊登嵙說，新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最好，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜，畢竟黑、白屬冷色系，民俗慣用於喪禮，穿鮮亮一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。

女兒回娘家的時候，最重要的就是雙手不能空著，務必要準備一些伴手禮，可以讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，所以伴手禮俗稱「回門禮」、「帶手」、「伴手」或「等路」，不僅水果或禮品數量、紅包金額，都須為雙數最為吉利，但不可4(死)及單數不吉利。回到娘家後要先向長輩拜年，如果有兄弟、姐妹的子女在，也都要贈送紅包，女兒若帶子女回家，則娘家必須送雞腿，並且用紅絨線繫古錢﹙銅錢﹚掛在小孩子的頸上，稱為「結彩帶」，現在都用紅包取代。

女婿被尊為「貴客」，初二請女婿一般都在中午，娘家要擺豐盛的宴席款待，辦桌最好要有全雞，「雞」與「家」閩南語同音，象徵「全家」圓滿，菜色則以長年菜(長壽)、餃子(元寶旺財)、發糕(發財)等象徵著祝福意義的食物為佳。

另一方面，民間有句諺語「嫁出去的姑娘，潑出去的水」，女兒出嫁後就是客人了，所以一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒就會把娘家「吃到底」，會把娘家吃跨。不過楊登嵙也打趣的說，現代人都是去餐廳聚餐，或是買現成做好的，看不到炊煙，「所以這個習俗已是過時的習俗了。」

中午大家一起吃過團圓飯後，再敘敘舊，在下午三時左右就可以回婆家了。若是新婚的夫婦，走的時候娘家要準備二枝「掛尾蔗」﹙帶葉和莖的甘蔗﹚，並用紅帶子綁住，讓女兒帶回家種植，祝願女兒女婿能「有頭有尾，同甘共苦，甜甜蜜蜜，直到白頭偕老」；還送二隻活的「帶路雞」帶回家飼養，則是希望女兒和女婿像雞一樣繁洐不息、多子多孫。

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