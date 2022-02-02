初二「回娘家」禮俗多！絕對不能空手到　怎麼穿也是關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊登嵙說，新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最好，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜，畢竟黑、白屬冷色系，民俗慣用於喪禮，穿鮮亮一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。
女兒回娘家的時候，最重要的就是雙手不能空著，務必要準備一些伴手禮，可以讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，所以伴手禮俗稱「回門禮」、「帶手」、「伴手」或「等路」，不僅水果或禮品數量、紅包金額，都須為雙數最為吉利，但不可4(死)及單數不吉利。回到娘家後要先向長輩拜年，如果有兄弟、姐妹的子女在，也都要贈送紅包，女兒若帶子女回家，則娘家必須送雞腿，並且用紅絨線繫古錢﹙銅錢﹚掛在小孩子的頸上，稱為「結彩帶」，現在都用紅包取代。
女婿被尊為「貴客」，初二請女婿一般都在中午，娘家要擺豐盛的宴席款待，辦桌最好要有全雞，「雞」與「家」閩南語同音，象徵「全家」圓滿，菜色則以長年菜(長壽)、餃子(元寶旺財)、發糕(發財)等象徵著祝福意義的食物為佳。
另一方面，民間有句諺語「嫁出去的姑娘，潑出去的水」，女兒出嫁後就是客人了，所以一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒就會把娘家「吃到底」，會把娘家吃跨。不過楊登嵙也打趣的說，現代人都是去餐廳聚餐，或是買現成做好的，看不到炊煙，「所以這個習俗已是過時的習俗了。」
中午大家一起吃過團圓飯後，再敘敘舊，在下午三時左右就可以回婆家了。若是新婚的夫婦，走的時候娘家要準備二枝「掛尾蔗」﹙帶葉和莖的甘蔗﹚，並用紅帶子綁住，讓女兒帶回家種植，祝願女兒女婿能「有頭有尾，同甘共苦，甜甜蜜蜜，直到白頭偕老」；還送二隻活的「帶路雞」帶回家飼養，則是希望女兒和女婿像雞一樣繁洐不息、多子多孫。