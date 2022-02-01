NBA／金塊獲得270萬美元傷病特例 Porter本季恐因傷報銷
丹佛金塊新星Michael Porter Jr.這個賽季恐怕無法再出戰了，根據《TheAthletic》知名記者 Shams Charania報導，聯盟今日同意金塊球團能獲得270萬美元的傷病特例，這代表著官方認定Porter本季已報銷。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-01 10:13:55
Porter剛簽下5年頂薪合約，結果這一季就因為背部手術，而導致傷停至今，球團對他的傷病相當注重，因為這正是他在2018年選秀大會上，從前3順位熱門掉到第14順位的主要原因。
如果Porter無法回到傷情的水準，金塊將承受巨大的財務壓力。不過現在他們先要擔心的是本季的季後賽前景。聯盟同意給丹佛270萬美元的傷病特例，就代表他們認定Porter本季已經確定報銷。
如此一來金塊陣中進攻端最重要的3名球員中，有兩人現在都高掛免戰牌，除了Porter之外，主控Jamal Murray也還在從十字韌帶撕裂的傷病中復原過來。
金塊現在可以使用這個傷病特例來簽下球員補強，期限是美國時間3月10日之前。但他們能在季後賽中走多遠，恐怕還是決定在於他們何時能以最完整健康的陣容出戰。