家樂福初一搶福袋買氣夯！各分店10分鐘熱銷一空

大年初一不知道去哪走春嗎？不少民眾都來到量販、超市搶福袋，希望新春試試手氣、討個好兆頭。量販龍頭家樂福，今年新春福袋頭獎祭出「台積電股票1張」，今（1）天早上10點全台開賣，吸引了大量排隊人潮，各分店大約都在短短10分鐘就熱銷一空。
記者劉雅文／台北報導
2022-02-01 10:39:19
家樂福今年的福袋，除了有價值超過500元的零食、飲料等商品外，重頭戲就是每個福袋中的「福虎生風虎哩送」刮刮卡了，裡頭共有「財氣旺」、「手氣旺」、「運氣旺」等3類獎項。其中，「財氣旺區」頭獎就是「台積電(2330)股票1張現金獎」共1名及「玉山金(2884)股票3張現金獎」共1名，市價以購買日股價計算。
這次家樂福福袋在全門市發放號碼牌開放購買，量販店每店限量100份、超市限量30份，根據了解，今年買氣相當好，一大早就吸引了爆量的排隊人潮，短短10分鐘內就熱銷一空。
另一邊《NOWnews今日新聞》也特別到全聯福利中心門市的福袋熱銷狀況，發現有民眾一早就來卡位搶購福袋，排到頭香的民眾更是在清晨5點半就到現場了，限量的三款福袋，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」、1400元「Ed Hardy福箱」及1600元的「柳宗理福鍋」，通通都在30分鐘內被搶光。