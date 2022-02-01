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陪小三過年？汪小菲重返和大S結婚地　新歡恰好在海南島

▲汪小菲主動曝光人在海南島，結果新歡張穎穎早就在三亞度假多天，被解讀為一起過年。（圖／翻攝汪小菲微博、張穎穎小紅書）
▲汪小菲主動曝光人在海南島，結果新歡張穎穎早就在三亞度假多天，被解讀為一起過年。（圖／翻攝汪小菲微博、張穎穎小紅書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-02-01 11:40:48｜2022-02-01 13:20:57

汪小菲與大S去年離婚，今年各自過年，他對當年和大S結婚的海南島似乎情有獨鍾，宣布過年休假帶母親張蘭飛往海南度假，要過母子的「兩人世界」，結果被粉絲狠狠打臉，揭露疑似介入他婚姻的25歲新歡張穎穎，現在人就恰巧在三亞，汪小菲明顯是特地飛去海南陪小三度假，狠酸「陪小三在三亞過年，早就把孩子忘得九霄雲外了」。

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▲汪小菲（中）表示母親張蘭（左二）只是幫忙賣貨，沒有參與餐廳經營。（圖／翻攝汪小菲微博、張穎穎小紅書）
▲汪小菲（中）表示母親張蘭（左二）只是幫忙賣貨，沒有參與餐廳經營。（圖／翻攝汪小菲微博）
▲汪小菲發文曝光帶母親張蘭去海南島度假。（圖／翻攝汪小菲微博）
▲汪小菲發文曝光帶母親張蘭去海南島度假。（圖／翻攝汪小菲微博）

一直被外界認為是媽寶男，汪小菲除夕夜特地在微博澄清，去年連開了18家「麻六記」餐廳，都有專屬團隊幕後操刀，「雖然母親沒有參與也不在群裡，只是在抖音幫我們帶貨，我們要感謝她，不能忘了當年的初心！」他還秀出和朋友的合照，「感謝清水灣來福士（海南島酒店）的Francis，把我都餵胖了。世外桃源。陪我媽兩個人的春節」。

不過，汪小菲這次重回結婚地海南島，主動發文曝光行蹤，強調是母子「兩個人的春節」，卻被粉絲狠狠打臉，因為他的新歡張穎穎自從27日開始，在抖音連續PO了6支海島風情的短片，從地標建築物來看，明顯就是在三亞，她不但沒否認網友詢問所在地點，還跟粉絲互道新年快樂，看來心情不錯。

▲張穎穎被曝光和汪小菲的戀情後，行事低調許多。（圖／翻攝張穎穎小紅書）
▲張穎穎被曝光和汪小菲的戀情後，行事低調許多。（圖／翻攝張穎穎小紅書）
▲張穎穎腰部曲線相當性感。（圖／翻攝張穎穎微博）
▲年僅25歲的張穎穎，腰部曲線相當性感。（圖／翻攝張穎穎微博）
▲張穎穎過年在三亞度假，連續PO出6支影片曝光行蹤。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲張穎穎過年在三亞度假，連續PO出6支影片曝光行蹤。（圖／翻攝張穎穎抖音）

汪小菲喜歡海島風情，前年還想帶大S重遊舊地，重辦兩個人的婚禮，卻被不喜歡曬太陽的大S打槍說「萬萬不可」，去年甫離婚後也被捕捉到人在海南度假，這次與張穎穎「不期而遇」的巧合，被粉絲解讀為「一起在三亞過年」，許多網友留言「不應該是三個人的春節嗎？」、「母子倆陪張三一起在三亞過年，出軌一年多難道是要上位了？」、「和小三一起在三亞過年，沒空想孩子」、「張三早就在三亞等那母子團聚了，一家人多瀟灑快活啊」。

▲汪小菲被抓包跟張穎穎都在海南度假，網友狠酸「陪小三過年」。（圖／翻攝汪小菲微博）
▲汪小菲被抓包跟張穎穎都在海南度假，網友狠酸「陪小三過年」。（圖／翻攝汪小菲微博）
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