國一上午多路段「紫爆」　全台重點壅塞路段一次看

今（1）天是大年初一，高公局預估，今日交通量為125百萬車公里，國1、國3、國5都有可能出現車多壅塞的情形，其中國5北向可能塞到傍晚5點左右，國1高架楊梅端上午發生事故、造成回堵，出現「紫爆」狀況，車速不到20公里。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-01 11:41:52｜2022-02-01 11:46:25
國道路況預報員謝東宏說明，上午9點，國5南向雪隧路段通行1.4萬輛次，比去年同時期增加0.5%，北區、南區路況正常，車速都可維持80公里以上，中部國1南向埔鹽、國3南向霧峰車稍多、國5也大致正常，車速60至80公里，但預估南港到頭城路段將湧現車潮，車多情形估持續到傍晚4、5點。
而到上午10時30分，國道車流開始湧現，國1南向中壢轉接二至校前路出現「紫爆」即時車速不到20公里。另外，包含國1南向湖口服務區到新竹、國3南向龍潭到關西服務區、國3南向烏日到霧峰、國3南向和美到彰化系統等路段，即時車速也不到40公里。
截至上11點，國1南下中壢到楊梅一度紫爆，時速僅10到20多公里；國1南下湖口服務區到新竹、埔鹽系統到員林，時速僅30多公里；國3南下大溪到高原、和美到彰化系統、烏日到霧峰、草屯到到中興等路段時速僅10到30多公里。
高公局預測，今天重點壅塞路段出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間、國5南向南港系統-頭城，預估到下午4、5點才會紓解，另外國1南向大灣-路竹、國10仁武-燕巢等路段也是易壅塞地雷區，建議南向用路人避開尖峰時段或改走替代道路。