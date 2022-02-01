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美城市花70萬設計新LOGO　太像髒話市民不滿想罵「F！」

▲美國阿拉巴馬州佛羅倫斯市推出新LOGO，卻引起民眾激烈反彈。（圖／美聯社）
▲美國阿拉巴馬州佛羅倫斯市推出新LOGO，卻引起民眾激烈反彈。（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-01 12:08:15

有些地名會使用縮寫來增加記憶性，不過當看到「F！」的時候，會先想到什麼呢？美國阿拉巴馬州佛羅倫斯市（Florence）最近釋出城市新LOGO，意外引發了市民反彈，甚至還在網路上發起請願要求更改這個花費70萬元，卻只讓人看得想罵「Fxxx！」的心LOGO。

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根據《美聯社》報導，美國阿拉巴馬州佛羅倫斯市市長貝特敦（Andy Betterton）先前發起活動，對外公開徵稿，設計代表城市內涵與風格的新LOGO。最後市府選擇了英國伯明翰市（Birmingham）的行銷公司設計，全案花費約25000美元（約台幣70萬元）設計費。

▲當地居民認為，新LOGO與英文粗話相似，傳達出「錯誤訊息」。（圖／美聯社）
▲當地居民認為，新LOGO與英文粗話相似，傳達出「錯誤訊息」。（圖／美聯社）
佛羅倫斯在上週釋出新LOGO，只見設計上以藍色和黃色作為主色系，其中一邊以小寫的「l」以及「o」組成一個類似「驚嘆號」的符號，另一邊則是大寫的「F」，還有一排文字「Live for More」。市府表示，這將佛羅倫斯的精髓濃縮在「簡單、有趣、有吸引力」的LOGO當中。

不過單看新LOGO的文字組成，的確是佛羅倫斯的縮寫「Flo」，但在設計排列組合之後，呈現出「F！」的LOGO，讓市民看了覺得，這LOGO看上去就像是罵人的「Fxxk！」。新LOGO釋出後隨即引發了大眾反彈，痛批這個新LOGO傳達出「錯誤訊息」，更上網發起請願活動，要求修改設計，目前已經有超過8500人參與連署。

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