COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／超越Kobe！Curry單節21分　全場狂砍40分射落火箭

▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-01 12:08:46

金州勇士今日出戰休士頓火箭，陣中超級球星Stephen Curry在末節狂砍21分，全場轟下40分，帶領球隊以122:108取勝，拿下近期的6連勝。同時他也超越Kobe Bryant，成為聯盟單節砍下超過20分次數最多的球員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Curry這場前3節拿下19分，但末節他手感爆棚，單節狂砍21分，也讓在火箭的反撲氣焰上澆上一盆冷水，最終帶領勇士穩住優勢，以14分之差拿下勝利，在這波連勝中雙殺火箭。

近期整體狀態不佳，Curry本場比賽增加了許多中距離的投射，來找回進攻節奏，全場23投13中，投進7顆三分球，得到40分，另外還有9助攻和5籃板。

而本場比賽之後，Curry生涯第37次得分破20，超越湖人已故球星Kobe成為聯盟史上該紀錄保持人，可說是最具得分爆發力的代表。

除了Curry之外，首次入選明星賽的Andrew Wiggins得到23分，Klay Thompson斬獲14分，Kevon Looney有7分14籃板；火箭方面以C.Wood的24分13籃板為最佳，球隊有7人得分上雙。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀