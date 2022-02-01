NBA／超越Kobe！Curry單節21分 全場狂砍40分射落火箭
金州勇士今日出戰休士頓火箭，陣中超級球星Stephen Curry在末節狂砍21分，全場轟下40分，帶領球隊以122:108取勝，拿下近期的6連勝。同時他也超越Kobe Bryant，成為聯盟單節砍下超過20分次數最多的球員。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-01 12:08:46
Curry這場前3節拿下19分，但末節他手感爆棚，單節狂砍21分，也讓在火箭的反撲氣焰上澆上一盆冷水，最終帶領勇士穩住優勢，以14分之差拿下勝利，在這波連勝中雙殺火箭。
近期整體狀態不佳，Curry本場比賽增加了許多中距離的投射，來找回進攻節奏，全場23投13中，投進7顆三分球，得到40分，另外還有9助攻和5籃板。
而本場比賽之後，Curry生涯第37次得分破20，超越湖人已故球星Kobe成為聯盟史上該紀錄保持人，可說是最具得分爆發力的代表。
除了Curry之外，首次入選明星賽的Andrew Wiggins得到23分，Klay Thompson斬獲14分，Kevon Looney有7分14籃板；火箭方面以C.Wood的24分13籃板為最佳，球隊有7人得分上雙。