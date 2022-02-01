春節2萬人被隔離 柯文哲：8萬劑BNT疫苗2／4開放預約
台北市剩餘8萬多劑BNT新冠疫苗，台北市長柯文哲今（1）日指出，明日下午將會宣布重啟預約平台。副市長蔡炳坤昨表示，將開放民眾在2月4日至5日（大年初四至初五）進行預約，7日開始接種服務。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-01 12:55:30
柯文哲上午視察大數據中心時受訪指出，如果第三劑疫苗覆蓋率能達到7成，可以思考放寬隔離政策，政府要想想2萬人的隔離社會成本多高，也因為這樣衛生局疾管科春節沒有休假，都在整理疫苗，預計明天下午宣布重啟預約平台，把手頭上剩下的疫苗於7日再開放一次，讓民眾儘量打滿。
桃園越籍移工美甲群聚案例中，3確診者曾於1月23日在台北車站待4.5小時，但當天北車有疫苗隨到隨打服務，接種人數高達2400人，引發市府檢討車站人來人往恐不適合再作為接種站。
北市府表示，第21期BNT剩下8萬多劑，預計重啟預約，同時考慮台北車站中型接種站施打的時段，也開放高端隨到隨打。 蔡炳坤說，北車隨到隨打服務已在1／27告一段落，春節期間暫停接種，7日開始配合調整為預約接種，同時在東側迴廊保留一條施打線，每天提供BNT及AZ共600劑。