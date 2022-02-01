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高雄增9例！4幼童確診　感染源不明國中生父親也中鏢

▲指揮中心發言人莊人祥說明1日國內疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥說明1日國內疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-02-01 14:37:03｜2022-02-01 15:23:23

中央流行疫情指揮中心今（1）日由發言人莊人祥宣布，國內新增16例本土個案，其中高雄增9例，分別包括礁溪長榮相關幼兒園6例，有兩對母子和幼兒園的學生和哥哥，以及高雄港相關有同住家屬2例，是其中個案的兩個小孩，還有另一例為感染源待查（案18942）。

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莊人祥表示，今日16例本土個案，桃園7例、高雄9例，其中高雄有1例為感染源待查個案（案18942），而他是昨天從新北到高雄玩的國中生個案的父親，他在1月10日入境後，於高雄防疫旅館檢疫，1月23期滿前採檢還是陰性，解隔離後1/25至1/30都在高雄活動，相關足跡目前還在進一步疫調中。

至於礁溪長榮相關幼兒園衍生再增6例，莊人祥說，其中有4人為幼兒，分別包括兩對母子、一個幼兒學生及其哥哥；高雄港同住家屬2例，分別為兩個案的小孩為姊弟。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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