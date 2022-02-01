桃園本土增7例！物流公司群聚增4人確診 207人居家隔離
國內本土疫情持續延燒，指揮中心發言人莊人祥今（1）日表示，桃園本土增7例，其中包含4例物流公司相關確診，3名為員工、1名為同住家人，其他員工都還在陸續安排採檢當中，初步匡列207人居家隔離；加貝爾幼兒園相關1例，為其中一個案的保母，最後還有亞旭電腦移工2例。
編輯中心／綜合報導
2022-02-01 15:08:12
指揮中心今日宣布，國內新增16例本土個案，其中桃園增7例、高雄增9例。在桃園部分，莊人祥表示，大溪某物流公司相關增加4例，其中3名是員工、1名為同住家人，該公司累積共有6例確診。
莊人祥說明，目前物流公司已採檢343人，驗出3人為陽性，其他都是陰性，其他員工仍陸續安排採檢當中，預計會擴大採檢700多人，目前已匡列207人進行居家隔離。
而有關加貝爾幼兒園還有新增1例，為某個案的保母；亞旭電腦移工也增2例。莊人祥說，這16例中，有10例為居家隔離檢驗陰轉陽個案。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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