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美國通膨飆40年新高　麥當勞財務長：2022物價漲幅恐翻倍

▲美國通膨率達7%創40年最高，但各大企業CEO普遍認為2022年物價漲勢不會停止。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國通膨率達7%創40年最高，但各大企業CEO普遍認為2022年物價漲勢不會停止。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-01 15:56:11

美國勞工部在1月12日公布全美消費者物價指數（CPI），數字顯示，美國的通貨膨脹率，2021年12月已達7%，創下40年新高。除美國之外，英國及歐元區的通膨同樣也是居高不下。然而萬物齊漲的日子恐怕還沒結束，麥當勞財務長Kevin Ozan預期，2022年物價漲幅可能飆升兩倍之多。

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《華爾街日報》（The Wall Street Journal）針對通膨議題，整理了全美大型企業的執行長及財務長的看法，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，目前所有人都處在通膨的壓力下，運輸成本居高不下，「我希望有部分是暫時性的，但世界已經不一樣了，我們拭目以待。」

麥當勞財務長Kevin Ozan同樣不樂觀，他指出，2021 年美國的食品和紙張成本漲幅約4%，2022年物價上漲的壓力將會持續，特別是大宗商品。他預期今年物價漲幅最多可能達到兩倍的增長，上半年漲價壓力最大。

3M財務長Monish Patolawala認為，雖然通膨狂飆，物價漲聲不斷，但增幅速度已逐漸趨緩，接下來的重點就在於物流以及塞港問題能否解決。

美國雷神技術執行長Greg Hayes表示，通膨的嚴重性超出預期，2022年供應鏈問題將帶來約1.5億美元的價格壓力。

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