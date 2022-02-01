被蕾宏掃到！聽經紀人崩潰大哭　徐若瑄：一生不會忘

徐若瑄（Vivian）去年底捲入王力宏、李靚蕾婚變風波，成為她入行31年、46年人生中所遇到最大低潮，不過事後表示「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了」，女神也重新回到生活常軌，積極為5月7日台北小巨蛋個唱做準備。她昨（31日）深夜特別撰文，祝一路陪伴自己的經紀人生日快樂，透露12月某個夜晚兩人通電話，對方崩潰大哭，讓她心疼至極，也激起了她重新振作的力量。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-01 16:21:26｜2022-02-01 16:30:20
去年11中，李靚蕾發千字文公開王力宏真面目，徐若瑄也受波及，她在昨天祝賀女經紀人生日的文章中提到，「12月底的某個夜晚，她（經紀人）和我通話，一路從下捷運走路嚎啕大哭到家，鼓勵我一定要好好的站上小巨蛋！」該時間點恰好是「蕾宏風暴」尾聲，外界猜測徐若瑄可能無法完成攻蛋夢想。
徐若瑄說：「她連日的勞累，聲音都燒聲了，我一輩子不會忘記這個真性情的眼淚...我怎麼可以讓她像姊、我像妹了呢？心疼到我瞬間升級成『鋼鐵V 2.0』」，這句話對應她「保持良善」那篇心情文，文中提到「為了愛我的人，我會努力好好的，給我一點時間修復，等到下次我們再見面，你們會看到升級後的鋼鐵V2.0版」。
「謝謝妳的愛，謝謝妳的堅強和堅持」，徐若瑄感性地對經紀人喊話。經紀人也留言，回應徐若瑄給她取的綽號「呂大膽」，笑說：「人家雖然大膽，但哭點真的很低，姐又弄哭我了啦！說好了我們要手牽手唱進小巨蛋呀！That’s one of my wishes ! gogogo !」（編輯：楊穎軒）