邊玩邊賺手遊違法？韓國要求蘋果、谷歌應用程式商店下架
今年過年受到新冠肺炎疫情影響，民眾不敢出國旅遊，只好宅在家中玩玩手遊消磨時間，而近年來市場對加密貨幣充滿熱情，一款由越南遊戲開發商Sky Mavis開創的遊戲，憑藉「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）機制被比擬為「區塊鏈寶可夢」，更讓這類遊戲一口氣在全球爆紅，韓國手遊電玩商開發的首款邊玩邊賺遊戲《Mir4》更是讓電玩商股價一口氣飆漲十倍，然而日前韓國卻強制要求蘋果、Google將這類「邊玩邊賺」遊戲從應用程式商店中下架，只因法律規定遊戲能贏多少錢每次最多不能超過1萬韓圜（約 8.42 美元）。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-05 10:00:00
邊玩邊賺（P2E）遊戲的發展在各國電玩開發商眼中皆是一片藍海，根據韓國《經濟日報》報導，韓國手遊業者因為採用區塊鏈技術，讓玩家可以挖黑鐵兌換Draco幣並轉換成能在虛幣交易所買賣的WEMIX代幣，母公司榮登「十倍股」（ten bagger），股價在一年半內飆漲10倍以上。
然而，根據韓國法律玩家每次通過遊戲獲得的獎金不能超過1萬韓元，韓國文化體育觀光部遊戲管理委員會 （GMC）為此要求國內主要手機應用程式市場如蘋果、Google禁止「P2E」遊戲上架其商店平台，原因在於這些需要在玩遊戲前進行應用程式內購買的遊戲，玩家往往必須先購買 NFT（非同質化代幣）形式的遊戲物品，為了打擊投機性賺錢計劃的擴散，當局必須對這些遊戲進行管制。
根據GMC出版的〈Coin Telegraph〉聲明中，他們強調此舉措是為了加強國家立場，早前韓國政府曾試圖阻止P2E遊戲獲得年齡評級，此舉意味著遊戲中的現金獎勵可以被視為「獎金」，因此符合現行法律的獎金限制上限。不過國內已有Five stars for Klatyn等P2E遊戲已經獲得所需的評級，未來政府的態度與要求禁止上架的政策是否奏效還有待觀察。