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12天確診破百例　高雄明起「電影院內禁止飲食」

▲過年期間的防疫措施，餐飲場所要實聯制，高市府將派員稽查，假如沒有實聯制，沒戴口罩離開飯桌，若輔導沒有改善，將停止內用。
▲過年期間的防疫措施，餐飲場所要實聯制，高市府將派員稽查，假如沒有實聯制，沒戴口罩離開飯桌，若輔導沒有改善，將停止內用。

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-01 18:08:16

高雄疫情不斷擴大，今(1)日新增9例，累積病例至今破百，已達104例。市長陳其邁主持會後記者會宣布自明（2）日後電影院內就禁止飲食。且過年期間的防疫措施，餐飲場所要實聯制，市府會派員稽查，假如沒有實聯制，沒戴口罩離開飯桌，若輔導沒有改善，將停止內用。不過，陳其邁也強調，由經驗看來，omicron潛伏期非常短，平均在3天到4天左右就發病，風險在控制範圍內，不必太緊張。

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▲高雄市自明（2）日後電影院內就禁止飲食。(圖／高市府提供)
▲高雄市自明（2）日後電影院內就禁止飲食。(圖／高市府提供)


根據統計，高雄市昨天已累積95例病例，其中高雄港傳播鏈佔82例，宜蘭礁溪某飯店傳播的延伸也占13例，今天高雄又新增9人，包括高雄港傳播鏈2人、皆為小孩，加上宜蘭礁溪衍生的幼園傳播鏈6人、新北市國中生的1名家人，累積病例到今天已達104例。

▲高市府公布案18905於高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)
▲高市府公布案18905於高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)

▲高市府公布案18942於高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)
▲高市府公布案18942於高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)
▲高市府公布案18942於高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)
▲高市府公布案18942於高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)

隨後高雄市也公布新北市國中生案18905的家人案18942的足跡，其足跡遍布北中南，26日後停留高雄後足跡包括獅湖國小、公車民族幹線90、高雄大遠百、漢神巨蛋購物廣場等，但其餘個案在可傳染期於防疫旅館居隔中，因此不須公布足跡。

繼2周前陳其邁公布2級防疫加強版，包括公車、捷運、輕軌、渡輪增加清消頻率及實聯制，在捷運R11與R16車站設紅外線熱顯示儀，察查體溫是否有發燒或呼吸道症狀的民眾，社區服務據點包括關懷據點、社區長照、烘培等全停止，另在市場、公園、文化場域有餐飲服務部分全禁止試吃試用外，陳其邁也再次宣布2月2日起，高雄市電影廳院內禁止飲食，但電影院仍可以販賣食物，吃完再進去或特殊需求可容許。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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